„Ręka do roślin” to tak naprawdę (w wielu przypadkach) odpowiednia wiedza i umiejętności. Opanuj te umiejętności, a tobie również wszyscy będą zazdrościli pięknych roślin.

Przyznajemy bez zażenowania, że nam też udało się ukatrupić kilka roślin, które są uważane za mało wymagające kwiaty doniczkowe. Musiałyśmy wtedy uciekać się do niekonwencjonalnych sposobów jak np. wkładanie do kwiatów różowego kwarcu.

Naucz się podlewać

To pozornie banalna czynność, ale jak wiadomo - pozory bywają mylące. Wiele osób nie wie, jak często i jak dużo wody powinny dostawać rośliny, wiec podlewa wszystkie kwiaty taką samą ilością o ustalonej porze tygodnia.

Zbyt mała ilość wody sprawi, że roślina będzie przysychać, a zbyt duża - że zacznie gnić. Trzeba też wiedzieć, po czym poznać, że kwiat potrzebuje wody, a kiedy należy pozostawić go w spokoju.

Wyedukuj się w kwestii światła

Woda to jedno, ale rośliny do życia potrzebują też światła. Wybór odpowiedniego stanowiska dla kwiatów jest kluczowy, jeśli chcesz, by dobrze i szczęśliwie się rozwijały. Nie wszystkie rośliny dobrze znoszą bezpośrednie światło, a sklepowe metki, które są wetknięte w doniczki, zwykle przekazują szczątkowe informacje dotyczące ich wymagań.

Przeczytaj dokładnie, czym jest stanowisko nasłonecznione, półcień i cień, a następnie postaraj się zlokalizować je w swoim domu. Może zdarzyć się tak, że nie będziesz miała miejsca na egzotyczne rośliny, które bardzo ci się podobają, ale wymagają jasnego stanowiska. A będziesz miała odpowiednie warunki dla lubiących półcień i wysoką wilgotność powietrza.To trzeba sprawdzić, zanim wydasz pieniądze na kwiaty.

Przeczytaj o wymaganiach przed kupnem

Idealnie byłoby, gdybyś na roślinne zakupy wybierała się z gotową listą roślin, które będą miały odpowiednie warunki w twoim domu. Wszyscy jednak wiemy, jak jest w rzeczywistości. Gdy zakochamy się w jednej z pięknych egzotycznych roślin, czasem ta miłość zaślepia nas do tego stopnia, że nie zwracamy uwagi na jej skomplikowaną pielęgnację.

Jeśli dopiero raczkujesz w temacie roślin doniczkowych, najlepiej postaw na kwiaty doniczkowe dla początkujących.

Dobierz odpowiedni rozmiar rośliny

Malutki skrzydłokwiat czy eszeweria znikną w ogromnym domu, a alokazja w odmianie Ucho Słonia czy dorosła strelicja biała przytłoczą niewielki pokoik. Dlatego właśnie ważne jest, by kierować się nie tylko własnym gustem, ale i metrażem mieszkania. Życie z ogromnymi liśćmi, o które musisz ocierać się na każdym kroku, jest nie tylko męczące, ale przede wszystkim naraża roślinę na urazy mechaniczne.

Nie przesadzaj bezpośrednio po kupieniu

Masz już wymarzoną roślinę i piękną doniczkę, w której będzie się dobrze prezentować, ale jest sporo większa, niż dotychczasowa... Przesadzanie rośliny tuż po zakupie do tak dużych donic może narazić ją na ogromny stres, a w rezultacie pogorszyć jej stan.

Zanim przesadzisz roślinę do nowej doniczki, sprawdź, czy w ogóle tego potrzebuje. Jeżeli tak, to zaczekaj kilka tygodni. Pamiętaj też, by przesadzać ją do pojemnika większego o maksymalnie kilka centymetrów - w przeciwnym razie może przestać rosnąć.

