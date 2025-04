Ostatni rok większość z nas spędziła w domu. Ten czas sprawił, że coraz więcej ludzi zaczęło szukać nowego hobby. Jeden z użytkowników TikToka prowadzący profil o nazwie MycoLyco postanowił pokazać swoim obserwatorom, jak rośliny... brzmią. I wbrew pozorom wcale nie chodzi tu o szum ich liści...

Jak naprawdę brzmią rośliny?

Noah Kalos to mykolog i syntezator, który postanowił połączyć swoje dwie pasje. Wydaje się to niemożliwe? Otóż wcale takie nie jest. Dzięki umiejętnemu podłączaniu roślin i grzybów do elektronicznych instrumentów muzycznych otrzymał naprawdę zaskakujące efekty. To odkrycie pozwala naprawdę inaczej spojrzeć na otaczające nas rośliny... Tego nie da się opisać słowami - najlepiej usłyszeć na własne uszy.

Brzmi to jak kosmiczna technologia, a dla niektórych pewnie nawet i oszustwo - jednak kryje się za tym jedynie nauka. Jakim cudem więc grzyby dają radę grać na syntezatorze?

Jak wyjaśnia mykolog z TikToka, za tę muzykę odpowiadają impulsy elektryczne, które zostają przetłumaczone na odpowiednie dźwięki. Muzykę „tworzą” nie tylko grzyby, ale także i rośliny doniczkowe oraz... sam twórca, który na dowód tego, że sekwencje dźwięków różnią się w zależności od podłączonej tkanki, przypiął specjalne klamerki także do siebie.

To nie pierwszy raz, kiedy naukowcy tłumaczą zjawiska z dziedziny przyrody za pomocą muzyki. Nie da się ukryć, że efekt potrafi zachwycić. Być może niebawem każdy z nas będzie mógł usłyszeć brzmienie swojego zamiokulkasa, storczyka czy strelicji królewskiej.

