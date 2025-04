Podlewanie to jedna z podstawowych czynności, które musi wykonywać każdy właściciel roślin doniczkowych. Niektórym wychodzi to lepiej, innym gorzej, ale wszyscy uczymy się zawsze na swoich błędach.

Reklama

Nawadnianie roślin nie jest jednak tak oczywiste, jak mogłaby się wydawać. Wielu ogrodników (i to nie tylko początkujących!) nagminnie popełnia jeden z tych błędów...

Podlewanie roślin z góry

Wiele roślin o dużych liściach wymaga regularnego mycia, ale inne wręcz przeciwnie - nie znoszą wilgotności. Szczególnie nie lubi tego sansewieria gwinejska i sukulenty. W czasie ich podlewania należy zachować ostrożność i pilnować, by woda nie dostała się do środka rozety rośliny. W przeciwnym razie błyskawicznie zacznie gnić.

Niezraszanie liści

Eszewerie czy sansewierie nie tolerują wody poza ziemią, ale inne rośliny bardzo tego potrzebują. Jeśli decydujesz się na egzotyczne rośliny wymagające wilgotnego powietrza, pamiętaj, że nawadnianie ich nie będzie ograniczało się jedynie do wlewania wody do doniczki.

Mgławienie lub zraszanie liści jest konieczne w przypadku roślin takich jak storczyki, cyklameny czy hoje. Pamiętaj jednak, by robić to z głową. Zbyt często i zbyt obfite zamgławianie może doprowadzić do rozwoju chorób grzybowych.

Podlewanie twardą wodą

Wiele osób nie przykłada też większego znaczenia do wody, którą podlewa swoje kwiaty. Większości roślin doniczkowych twarda woda prosto z kranu nie przeszkadza. Coraz popularniejsze robią się jednak egzotyczne okazy wymagające nieco bardziej skomplikowanej pielęgnacji i warunków - między innymi kwaśnej ziemi. Kamień w wodzie może zaburzyć pH podłoża.

Doprowadza to m.in. do powstawania białego nalotu na wierzchniej warstwie ziemi, ale w przypadku roślin takich jak storczyk, monstera, dracena czy pilea może poważnie wpłynąć na ich rozwój. Chyba nie musimy dodawać, że nie będzie to pozytywny wpływ...

Częste podlewanie małą ilością wody

Każdy właściciel kwiatów boi się przelania. Bardzo ciężko uratować kwiaty, którym gniją korzenie i często wiąże się to z obumarciem rośliny. Częste, ale mało obfite podlewanie jest jednak równie szkodliwe. Sprawia, że w wierzchniej warstwie ziemi mogą rozwijać się choroby grzybicze, a korzenie nie będą mogły pobierać z podłoża składników potrzebnych do życia.

Znacznie lepiej jest lekko przesuszyć ziemię między podlewaniami. Jeśli panicznie boisz się przelać roślinę, wykonaj prostą sztuczkę, która pomoże ci tego uniknąć. Po prostu włóż palec w podłoże w doniczce. Jeśli przykleją się do niego kawałki ziemi, poczekaj jeszcze trochę z podlewaniem. Jeśli jest suchy, możesz spokojnie nawodnić roślinę.

Dostarczanie wody bez dodatkowych nawozów

Rośliny doniczkowe potrzebują nawozu dokładnie tak samo, jak warzywa i owoce, które uprawiasz w ogrodzie. Przeczytaj dokładnie o ich zapotrzebowaniu i kup odpowiedni środek w sklepie ogrodniczym.

Możesz też zrobić go z resztek. Nawóz z obierek batata działa świetnie i nic cię nie kosztuje.

Reklama

Czytaj także:

3 rośliny, które nie nadają się dla początkujących. Lepiej daj sobie z nimi spokój

Jak uratować uschnięte kwiaty doniczkowe? 5 sposobów na przywrócenie ich do życia

Jak pozbyć się ziemiórek z roślin? To szybki i ekologiczny sposób