Nadmiar wody jest równie szkodliwy, co jej niedobór. Przesuszona roślina traci kwiaty, a ich liście stają się brązowe, żółte lub kruche. Za duża ilość wody też nie jest dobra. Korzenie oraz pędy przelanej rośliny mogą zacząć gnić.

Reklama

Jeśli marzysz o dużej kolekcji roślin doniczkowych, koniecznie sprawdź więc, jakie są najczęstsze błędy w podlewaniu kwiatów i jak ich uniknąć. To jednak nie koniec edukacji, która będzie dla ciebie konieczna. Musisz też wiedzieć, kiedy twoja roślina zaczyna błagać o wodę.

Nieznajomość potrzeb swojej rośliny jednym z grzechów głównych początkujących właścicieli roślin. Wbrew pozorom nie jest to jednak takie oczywiste. Nie wszystkie rośliny wymagają podlewania dwa razy w tygodniu, jak w zegarku. Czasem trzeba potrzymać je bez wody trochę dłużej, warto jednak wiedzieć, jak długo, by nie przedobrzyć. To wcale nie jest tajemna wiedza. Wystarczy kilka testów wzrokowo-dotykowych, a posiądziesz pełną gamę informacji.

Sprawdź wilgotność ziemi w doniczce

O ile roślina doniczkowa nie wymaga ciągłej wilgotności podłoża, między podlewaniem warto ją delikatnie przesuszyć. Jak to zrobić? Możesz użyć do tego zwykłego drewnianego patyczka, na przykład wykałaczki lub pałeczki do jedzenia lub... własnego palca.

Wetknij swoje narzędzie (niezależnie od tego, czy jest częścią twojego ciała, czy nie) na kilka centymetrów w ziemię. Jeśli ziemia pozostaną na nim grudki czarnej ziemi, oznacza to, że nadal jest wilgotna. Jeśli zaś jest jedynie delikatnie okurzone, jednak nadal suche, oznacza to, że roślinę należy podlać.

Dokładnie obejrzyj liście

Jeśli roślinie jest zbyt sucho, w większości przypadków od razu ci to pokaże za pomocą swoich liści. Na początku staną się, przywiędną, oklapną, a roślina przez to będzie wyglądać jak siedem nieszczęść. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie skrzydłokwiatu.

Jeśli bardzo długo zapominałaś o podlewaniu, zaczniesz obserwować na liściach przebarwienia. Staną się one żółte, a nawet brązowe na końcach. Zmieni się także ich struktura: mogą zrobić się ekstremalnie kruche. Pamiętaj jednak, że może być to skutek nie tylko przesuszenia, ale także i gnicia korzeni, a nawet złego wyboru stanowiska dla roślin doniczkowych.

Oceń kolor ziemi w doniczce

Możesz też sprawdzić podłoże w doniczce w przelocie, a dokładnie... po prostu do niej zaglądając. Jeśli ziemia ma ciemny, głęboki kolor, jest wilgotna. Jeśli robi się jasna, szarawa lub masz do czynienia z białymi wykwitami w doniczce, lepiej działaj od razu. Oceniając wygląd ziemi nie tylko sprawdzisz, czy jest odpowiednio nawilżona, ale też czy nie rozwijają się w niej choroby pasożytnicze i grzybowe.

Sprawdź wagę doniczki

To logiczne, że ziemia, która ma odpowiednią wilgotność, będzie o wiele cięższa od tej przesuszonej. Czasem warto więc po prostu podnieść roślinę, by już wiedzieć, że właśnie przyszła pora na podlewanie. Oczywiście mowa tu jedynie o tych średnich okazach - przy bardzo małych różnica w wadze może być nie do wyczucia w rękach, a ogromne rośliny lepiej zostawić w spokoju w obawie o własne plecy i ich zdrowie.

Postaw na technologię

Jeśli nie ufasz swoim zdolnościom lub po prostu nie masz czasu lub chęci na ręczne (lub oczne) sprawdzanie podłoża i dobrobytu rośliny, za niewielkie pieniądze możesz kupić urządzenie, które zrobi to za ciebie. Miernik wilgotności gleby jest wykorzystywany najczęściej przy uprawach, jednak sprawdzi się także przy roślinach doniczkowych.

To urządzenie kosztuje około 20-25 złotych, a nie tylko pokaże ci wilgotność gleby, ale i jej odczyn. Jest to szczególnie ważne w przypadku egzotycznych roślin, które często potrzebują lekko kwaśnego podłoża.

Reklama

Czytaj także:

Kwiaty balkonowe odporne na suszę – jakie rośliny wytrzymają w słońcu?

Chcesz, by twoje cukinie, dynie lub ogórki dawały większe plony? Musisz zrobić jedną rzecz

Jak uratować uschnięte kwiaty doniczkowe? 5 sposobów na przywrócenie ich do życia