Dzieci i nastolatki nie zawsze wykorzystują media społecznościowe zgodnie z ich przeznaczeniem. Szukają aprobaty grupy i dają się ponieść presji rówieśniczej. Co jakiś czas głośno robi się kolejnym „wyzwaniu” lub trendzie, w którym młodzi ludzie decydują się na pokazanie światu zachowań, które grożą utratą zdrowia, a nawet życia. Tym razem niebezpieczna zabawa pojawiła się na TikToku.

Zjedzenie gałki muszkatołowej nowym trendem na TikToku

TikTok to jedna z najszybciej rozwijających się platform społecznościowych. Korzysta z niej już ponad 200 mln użytkowników. Na czym polega? To miejsce, gdzie królują krótkie, kilkunastosekundowe filmiki, na których można pokazać wszystko. Nastolatki prezentują tam umiejętności taneczne, aktorskie czy makijażowe. Często można też zobaczyć nagrania zabawnych sytuacji czy żartów. Nie brakuje tam niestety treści, które mogą zaniepokoić rodziców i stanowią poważne zagrożenie.

Tak jest w przypadku nowego trendu, jakim jest jedzenie gałki muszkatołowej. Zaczęło się od nastolatki, która nagrała filmik gdzie, wypija 12g gałki muszkatołowej. Niedługo później udostępniła filmik, w którym zaniepokojona mówi o tym, że nie może poruszać głową i czuje otępienie.

Z czego to wynika? Gałka muszkatołowa spożyta już w ilości jednej łyżeczki do herbaty, czyli ok. 5g, może spowodować poważne skutki zdrowotne. Należą do nich omdlenia, wymioty, halucynacje, a nawet poważne problemy z sercem i układem nerwowym w przyszłości.

Sytuacja jest na tyle poważna, że Australijskie Centrum Poisons ostrzegło rodziców przed niebezpiecznym wyzwaniem:

Wyzwanie pojawiło się ponownie w mediach społecznościowych, a centrum uzależnień odnotowało nagły napływ połączeń. Większość z tych rozmów dotyczy nastolatków, którzy są znudzeni w domu i szukają czegoś do zrobienia - piszą

Część rodziców zastanawia się, dlaczego twórcy platformy pozwalają na publikowanie tak drastycznych i niebezpiecznych treści. W związku z ich licznymi skargami zarząd TikToka opublikował oficjalne oświadczenie:

Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych użytkowników jest najwyższym priorytetem w TikTok. Jak wyjaśniamy w naszych wytycznych dla społeczności, nie zezwalamy na treści zachęcające, promujące lub wychwalające niebezpieczne wyzwania, które mogą prowadzić do obrażeń, oraz usuwamy zgłoszone zachowania lub działania, które naruszają nasze wytyczne. Aby zapewnić bezpieczeństwo naszej platformie, wprowadziliśmy szereg funkcji bezpieczeństwa mających na celu poprawę komfortu użytkowników, w tym narzędzia do zgłaszania nieodpowiednich treści i zarządzania ustawieniami prywatności.

Kim są użytkownicy TikToka?

Trendy pojawiające się na TikToku są szczególnie niebezpieczne, bo wpływają na szerokie grono bardzo młodych osób. Szacuje się, że z aplikacji korzystają w większości dzieci w wieku 13-15 lat. Ta grupa stanowi aż 64% wszystkich użytkowników. Aż 18% z nich to dzieci poniżej 13 r.ż.

Nic dziwnego, że wszelkiego typu wyzwania rozprzestrzeniają się tam w mgnieniu oka. Młodzi ludzie są szczególnie podatni na sugestie i szukają poklasku u osób w podobnym wieku. Niestety poszukiwania te mogą zakończyć się tragicznie.

