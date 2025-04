Wiele osób zastanawia się, jaka będzie pogoda podczas zbliżających się wakacji. Zdaniem meteorologów musimy liczyć się z tym, że czekają nas upały, ale też susza i zagrożenie pożarowe. Co więcej, to ostatnie będzie większe, niż w ciągu ostatnich lat. I to nie tylko w Polsce.

Czy latem 2020 roku mogą wystąpić pożary?

Jak podaje Europejski System Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), w wyniku wysokiej temperatury w okresie wiosennym, w ostatnich dniach w Szwecji i północnej Francji wybuchły pożary lasów. Według Komisji Europejskiej sytuacja w całej Europie może ulec znacznemu pogorszeniu w okresie letnim.

Obszary, które są podatne na pożary lasów, znajdują się już nie tylko na południu Europy, ale również w Europie Centralnej, a nawet w północnej części kontynentu. Pożary lasów występują teraz w miejscach, gdzie nigdy ich nie obserwowano - powiedział w rozmowie z mediami unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz

Synoptyk Arleta Unton-Pyziołek w rozmowie z TVN Meteo wyjaśnia, że pożary mogą pojawić się na przeważającym obszarze kontynentu, gdyż pas wysuszonych obszarów, na których od wielu dni brakuje opadów, rozciąga się od Hiszpanii, przez Francję i Niemcy, po Polskę, Białoruś i Ukrainę. Ekspertka boi się, że płonąć mogą lasy i łąki nie tylko w suchym i gorącym latem basenie Morza Śródziemnego, ale i w centrum kontynentu.

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego wyjaśnił również, czy zagrożenie pożarowe jest wyższe niż w ostatnich latach i czy powinniśmy bardziej niż zwykle obawiać się katastrofy naturalnej.

Uważamy, że ryzyko pożarów jest wysokie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ono jest wyższe niż w zeszłym roku. Jednak z pewnością ten sezon będzie powyżej średniej z dziesięciu czy więcej lat - podkreślił Lenarczicz

Słowa komisarza komentuje również Arleta Unton-Pyziołek. Jej zdaniem trudna sytuacja pogodowa wynika ze stałego wzrostu temperatury powietrza, który ma miejsce od kilku dekad.

Jak wygląda prognozowana sytuacja zagrożenia pożarowego w lasach na terenie Polski? Na przeważającym obszarze kraju - zachodzie i w centrum kraju - obowiązuje wysoki stopień. Średni, oznaczony obowiązuje na północnym wschodzie, częściowo północy i południu kraju.

