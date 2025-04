21 grudnia 2012 roku, który zakończył się kalendarz Majów, wywołał na świecie nie lada sensację. Była to data, która miała określić koniec świata jaki znamy. I chociaż, jak widać, nic złego się nie wydarzyło, okazuje się, że wróżba starożytnych mędrców mogła wcale nie dotyczyć daty sprzed 8 lat. Zdaniem naukowców doszło do pomyłki, a historyczna przepowiednia odnosi się do roku... 2020.

Przepowiednia Majów spełni się w 2020 roku

Naukowcy i historycy tłumaczyli, że koniec kalendarza Majów oznacza przede wszystkim nieuniknione przebiegunowanie Ziemi, które ma wywołać gwałtowne zjawiska atmosferyczne prowadzące do końca świata. Już 22 grudnia okazało się jednak, że tak naprawdę panika była zupełnie nie wskazana, a świat jaki był, taki pozostał. Jak donosi se.pl, wszystko może ulec zmianie w 2020 roku.

Wtedy nic się nie stało, ale może stać się teraz! Bo to już nie przepowiednie, a ostrzeżenia naukowców - alarmuje portal

Portal powołuje się na ustalenia Europejskiej Agencji Kosmicznej, która zaobserwowała ostatnio „tajemnicze zakłócenia pola magnetycznego między Afryką a Ameryką Południową”. Zjawisko to nazywane jest przez badaczy Anomalią Południowego Atlantyku. Satelity działające do tej pory w tym regionie odmawiają współpracy.

Według badaczy może to być zwiastun nadchodzącego przebiegunowania Ziemi. Ostatni raz miało ono miejsce 780 tysięcy lat temu - informuje EAK

Agencja potwierdza, że procesy zachodzące nad naszymi głowami nie zostały jeszcze naukowo wyjaśnione, a eksperci dopiero usiłują je „rozgryźć”. Wiadomo jest jednak, że coś złego dzieje się z naszą planetą i możemy spodziewać się nagłych i drastycznych zmian w klimacie.

Wyznawcy teorii spiskowych uważają, że zmiany w biegunach Ziemi, mogą zwiastować nawet Armagedon. Według nich Majowie wcale się nie pomylili, a błąd popełniliśmy my, sądząc, że ich wróżba dotyczyła 2012 roku. Tak naprawdę może spełnić się dopiero teraz.

