Koronawirus to tylko preludium do czegoś gorszego. Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego czeka nas światowa tragedia większego kalibru.

Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa uważa, że zmniejszenie lęku przed koronawirusem i teoretyczne wygasanie epidemii to tylko element przejściowy między jednym kryzysem, a drugim, który nastąpi bezpośrednio po nim. Zdaniem jasnowidza należy być czujnym, bo koronawirus to tylko początek... Czego? Podobno możemy spodziewać się wojny. Nie podaje jednak żadnych konkretów.

Uważam i czuję to, że czerwiec i lipiec, te dwa miesiące, będą już wyraźnymi znakami, że robi się bardzo niebezpiecznie na świecie. I myślę, że czerwiec i lipiec, tak czuję, to będzie czas kiedy to będziemy poważnie zaniepokojeni nie tylko koronawirusem, ale też zaczynającą się wojną na świecie, która się zacznie nagle

– powiedział jasnowidz w rozmowie z „Super Expressem”.