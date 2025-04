Od wielu miesięcy naukowcy spekulują, czy pandemia koronawirusa wygaśnie w najbliższych tygodniach, czy też powróci ze zdwojoną siłą jesienią. Dylemat ten chce rozwiązać WHO, które ogłosiło podczas oficjalnego oświadczenia, że drugiej fali może nie być, jednak istnieje szansa, że czeka nas kolejny szczyt zachorowań. Zdaniem naukowców to dużo groźniejsza perspektywa.

WHO dementuje plotki o drugiej fali pandemii koronawirusa

Na poniedziałkowym briefingu dr Mike Ryan, dyrektor wykonawczy WHO powiedział, że mimo iż wciąż przeżywamy pierwszą falę pandemii, a liczba przypadków rośnie, musimy być przygotowani na nagły, duży wzrost zakażeń w nieokreślonej bliżej przyszłości.

Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że wzrost zachorowań może nastąpić w każdej chwili. Nie możemy zakładać, że tylko dlatego, że choroba w wielu krajach jest w fazie wygaszania, a liczba chorych maleje, możemy odpuścić – mówił na konferencji

Według WHO nowy szczyt zachorowań oznaczałby nagły wzrost liczby przypadków, co ponownie przeciążyłoby systemy opieki zdrowotnej i mogło spowodować jeszcze więcej zgonów. W przypadku fali, z którą mamy do czynienia teraz, zachorowania narastają stopniowo. Szczyt byłby nagłym, dużym skokiem zachorowań.

Jak może wyglądać drugi szczyt zachorowań na COVID-19?

Naukowcy są w stanie mniej więcej określić, w jakim czasie sprawdziłyby się przewidywania dotyczące szczytu. Mogłoby dojść do tego, że nagły przyrost zachorowań pokryje się z sezonem grypowym, co poskutkuje przeciążeniem systemów opieki zdrowotnej. A co za tym idzie, więcej zgonów, nie tylko z powodu COVID-19 czy powikłań po grypie.

Maria Van Kerkhove, epidemiolog chorób zakaźnych WHO, powiedziała podczas briefingu prasowego, że wszystkie kraje muszą nadal pozostawać w gotowości. Muszą być przygotowane na szybkie wykrywanie przypadków, nawet jeśli wydaje się, że odniosły już sukces i wyeliminowały koronawirusa ze społeczeństwa.

