W większości krajów świata wprowadzono obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych, jako sposób walki z pandemią koronawirusa. Lekarze i naukowcy przekonują, że maseczka czy chustka stanowią barierę dla drobnoustrojów i spowalniają rozprzestrzenianie się choroby. Zdaniem ekspertów z Holandii może być jednak zupełnie odwrotnie.

Jak informuje o2.pl, sztab holenderskich naukowców walczących z epidemią orzekł, że maseczki nie pomagają w zwalczaniu pandemii. Po wielu tygodniach badań i przeanalizowaniu kluczowych danych stwierdzili, że nie ma mocnych dowodów na to, że zasłanianie twarzy przynosi efekty.

Zdaniem holenderskich ekspertów może być nawet tak, że maseczki wręcz utrudniają walkę z chorobą. Ich zdaniem ważniejsze w walce z koronawirusem jest mycie rąk i odpowiedni dystans społeczny.