Z kolei linowych w Zakopanem korzysta codziennie nawet kilka tysięcy turystów. Przeraża więc wiadomość, że wśród pracowników PKL wykryto koronawirusa. Sanepid w Zakopanem nie przekazał jeszcze oficjalnych danych i nie poinformował czy pracownicy kolei mogli zarazić pozostałe osoby i turystów.

Pracownicy PKL Zakopane mają koronawirusa

Jak donosi RMF FM, co najmniej trzech pracowników Polskich Kolei Linowych w Zakopanem, którzy obsługują od strony technicznej kolejkę na Kasprowy Wierch, jest zakażonych koronawirusem Sars-Cov-2. Wszystkie osoby, z którymi mieli kontakt, trafiły na kwarantannę wraz ze swoimi domownikami.

Rzeczniczka prasowa sanepidu w Krakowie poinformowała jednak, że potwierdzono już w sumie 11 zakażeń z tego ogniska, z czego trzy osoby trafiły do szpitala, a osiem do izolatorium. Sanepid w Zakopanem nie poinformował jednak mediów, ile osób jeszcze czeka na testy na koronawirusa.

Polskie Koleje Linowe w rozmowie z RMF FM zapewniają jednak, że zakażeni nie mieli bezpośredniego kontaktu z turystami korzystającymi z kolei i wdrożono już odpowiednie procedury bezpieczeństwa w całej placówce.

Podtrzymujemy treść stanowiska przekazaną uprzednio do mediów i zawartą w nim informację, iż wszyscy którzy mogli mieć kontakt z zarażonym pracownikiem ośrodka PKL Kasprowy Wierch podczas przebywania na kwarantannie zostali poddani testom medycznym przez zakopiański sanepid - mówi Marta Lewkowicz

Ile osób korzysta z PKL Kasprowy Wierch?

Każdego dnia z kolejki na Kasprowy Wierch skorzystać może nawet kilka tysięcy osób. Kolejka jest czynna w godz. 8:00-18:30. Jeździ co 20 minut i zabiera do 60 turystów. Daje to więc ok. 2 tys. osób dziennie, które mogły mieć kontakt z wirusem.

