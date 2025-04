Program 500 plus do tej pory budzi sporo kontrowersji - między innymi dlatego, że nie da się fizycznie udowodnić, czy pieniądze wypłacane przez państwo faktycznie są wydawane na potrzeby dzieci. Coraz częściej mówi się o tym, że świadczenie zamiast opłacać materiały do nauki, zajęcia dodatkowe czy rozrywkę dla najmłodszych, trafia na konta sklepów - zwłaszcza monopolowych...

Wszystko wskazuje jednak, że ZUS jest świadomy tej luki. Po opracowaniu programu 500 plus na wakacje i podjęciu decyzji o wydawaniu bonów turystycznych zamiast zwykłej gotówki w Zakładzie pojawił się pomysł, by w tej samej formule działały także pozostałe świadczenia. Opowiedziała o tym w programie „Money. To się liczy” prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska.

500 plus jako bon, nie gotówka

Profesor Uścińska zapytana o to, czy formuła wykorzystana w wypłacaniu bonu turystycznego zostanie wykorzystana także między innymi w programie 500 plus, bez wahania odpowiedziała, że ten kierunek będzie zastosowany także w szeregu innych działań. Kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię koronawirusa sprawił, że wypłaty świadczeń mogą wyglądać zupełnie inaczej.

To jest wielki, nowy proces, który dokonał się w ramach działań wymuszonych przez COVID. Ten kierunek mamy zamiar wykorzystać w szerokim zastosowaniu do naszych działań - mówi prof. Gertruda Uścińska

Według prof. Uścińskiej forma bonu może zostać zastosowana w przypadku wszystkich świadczeń wypłacanych przez państwo. Rozmowy i prace nad ewentualną nową formą zasiłków już trwają, i jak zdradza szefowa ZUS, będzie można mówić o szczegółach już niedługo.

Wraz ze zmianą formy wypłacania świadczeń prezes ZUS mówi też o innej, bardzo istotnej zmianie, która przyszła wraz z postępem technologicznym. Coraz więcej spraw urzędowych będzie można załatwiać przez PUE. W takiej formule wnioski można było składać w przypadku dodatku solidarnościowego.

Źródło: money.pl

