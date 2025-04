Ważnym elementem kultury muzułmańskiej jest noszenie przez kobiety hijabu zasłaniającego włosy oraz nikabu oraz burki, które zakrywają ich twarze. To zasada panująca w Islamie od setek lat, dlatego nie dziwi fakt, że naruszenie kultury wyprowadziło wyznawców tej religii z równowagi. Doszło do niego w Niemczech, gdzie jeden z landów ogłosił oficjalny zakaz noszenia nikabu i burki w szkołach.

Niemcy zakazują noszenia burki i nikabu

Chodzi o Badenię-Wirtembergię, która leży w zachodnich Niemczech. Samorząd landu zadecydował, że w szkołach muzułmanki nie będzie można nosić burek i nikabów zakrywających twarz. Temat był obiektem gorącej dyskusji, ale finalnie przegłosowano nowy zakaz.

Wcześniej w zachodnim regionie Niemiec wprowadzono zakaz zakrywania twarzy przez nauczycieli. Teraz restrykcje będą dotyczyły także wszystkich uczniów. Zdaniem premiera Niemiec, zakrywanie całej twarzy nie powinno mieć miejsca w wolnym, wysokorozwiniętym państwie. Godzi to bowiem w prawa kobiet.

Na razie zasada obowiązująca w Badenii-Wirtembergii będzie dotyczyła tylko uczniów ze szkół podstawowych i średnich. Studenci nie będą musieli się do niej stosować, ponieważ jako osoby dorosłe mogą samodzielnie decydować o swoich przekonaniach.

Część niemieckich polityków gorąco popiera zakaz obowiązujący w jednym z landów i przekonuje, że powinien on objąć cały kraj. Choć jest to część kultury muzułmańskiej, Niemcy są zdania, że imigranci powinni dostosować się do kultury panującej w kraju gospodarza.

To rozsierdziło muzułmanów, którzy w sieci dają upust swojej irytacji. W mediach społecznych nie brakuje komentarzy osób wyznających Islam, które uważają, że zakaz obowiązujący w Badenii-Wirtembergii to naruszenie ich prawa do wolności wyznania swojej religii i kultury.

- Tak nie można! To ważny element naszego wyznania, a oni robią z tego niepotrzebny problem. - Powodzenia. Od setek lat kobiety noszą burki i nikomu nic nie przeszkadzało. Teraz też będą. - czytamy w sieci

