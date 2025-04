Coraz więcej osób decyduje się tworzyć na balkonie coś więcej, niż składzik na nieużywane rowery i akcesoria do roślin. Wiele osób aranżuje prawdziwy mini ogród i miejsce do relaksu w środku miasta.

Jeśli mimo wyboru modnych dodatków na balkon, stylowych mebli i pięknych kwiatów, nadal nie czujesz się na nim tak, jak byś chciała, prawdopodobnie podczas projektowania swoich czterech zielonych kątów popełniłaś jeden z poniższych błędów. Nadchodzące ciepłe dni to idealny moment, by je naprawić.

Nie bierzesz pod uwagę metrażu

Ten błąd może być równie zgubny w przypadku balkonów o bardzo małej powierzchni, jak i dużych tarasów. Wiele osób marzy o własnym hamaku, ławce, fotelu, stoliku, a do tego jeszcze najlepiej setce kwiatów i to wszystko... na niecałych trzech metrach kwadratowych. Balkon nie może być jedynie ładny, ale także i funkcjonalny. Postawienie kompletu ładnych, choć ogromnych mebli z palet na mikrobalkonie może skończyć się tak, że nie będziesz miała gdzie postawić nogi.

Zamiast hamaka warto więc zdecydować się na podwieszany fotel, a zamiast ogromnej ławki w romantycznym stylu - na taką, która ma miejsce do przechowywania pod siedziskiem.

Pułapka metrażu działa niestety w obie strony. Duży balkon często jest nawet trudniej zaaranżować niż ten o niewielkiej powierzchni. Pomimo naszych starań może wyglądać na pusty, surowy i niedokończony. W jaki sposób zagospodarować niewykorzystaną przestrzeń? Połóż na ziemi dywanik, postaw więcej roślin doniczkowych. Jeśli możesz cieszyć się naprawdę sporym metrażem, możesz też przedzielić balkon za pomocą maty trzcinowe. Po drugiej stronie postawisz wtedy rowery i inne rzeczy, których nie chcesz oglądać na co dzień.

Zapominasz o miejscu do przechowywania

Z funkcjonalnością balkonu wiąże się jeszcze jedna sprawa, o której właściciele często zapominają - przechowywanie. Zwłaszcza na niewielkich balkonach każdy centymetr wolnej powierzchni jest na wagę złota, a ziemia ogrodowa, szpadelki, rękawiczki czy sekatory na wierzchu, nie należą do szczególnie przyjemnych widoków.

Wspomniane już przez nas ławy z miejscem do przechowywania są idealnym rozwiązaniem, ale jeśli masz już na swoim balkonie ukochane meble z palet, możesz zamówić do nich (lub oczywiście wykonać sama) specjalne szufladki na wymiar. Nie stracisz ani centymetra, a nie będziesz zagracać wolnej przestrzeni.

fot. Meble z palet z szufladami/Adobe Stock, Mario

Sprytne triki z wykorzystaniem palet możesz wykorzystać także podczas sadzenia roślin. Doniczki z haczykami możesz powiesić na palecie przytwierdzonej poziomo do ściany. Nie tylko nawiążesz do coraz modniejszego w ostatnim czasie pionowego ogrodu, ale zagospodarujesz też niezbyt estetyczną często ścianę i zyskasz więcej miejsca.

Kłopotliwe cztery strony świata

O ile w ogrodzie łatwo dopasować rośliny do swoich upodobań i ich wymagań, tak w przypadku balkonu twój wybór będzie niestety nieco ograniczony. Inne kwiaty możesz postawić na balkonie północnym, a inne na południowym. Aby wiedzieć, jak dopasować rośliny do położenia balkonu, dokładnie przeczytaj, jakiego stanowiska wymagają.

Wybór kwiatów to jedno, ale jest jeszcze jedna kwestia, o której często nie pamiętają balkonowicze - tak jak w ogrodzie, tak na tarasie i balkonie jest potrzebna często odpowiednia osłona przed słońcem. To może dawać się we znaki szczególnie na odsłoniętych balkonach i zamiast cieszyć się relaksem, możesz wylądować w potwornej spiekocie. Parasole, żagle przeciwsłoneczne lub maty, pomogą ci się uporać ze zbyt silnymi promieniami.

