Koszule to obowiązkowy element biurowych stylizacji każdej kobiety. Muszą być idealnie dopasowane do sylwetki oraz co najważniejsze zapewniać nam wygodę przez cały dzień. Podczas ich wyboru warto więc zwrócić uwagę na ich kolor, krój i materiał, niekrępujący ruchów.

Reklama

Czy warto wybierać ponadczasowe odcienie?

Z każdym sezonem przybywa coraz więcej trendów, jednak nie zawsze mamy czas na zakupy. Warto wiec by w naszej garderobie znalazły się ponadczasowe modele koszul, które niezależnie od pory roku zawsze będą modne.

Wśród ich modeli warto stawiać na te w odcieniach niebieskiego, bieli, beżu oraz czerni. To właśnie one idealne wkomponują się w każdą stylizację, pozwalając nam na zachowanie biurowego dress code’u.

Czas zaszaleć z kolorem

Nie w każdej firmie obowiązuje elegancki i stonowany dress code. Nie znaczy to jednak, że możemy przychodzić do pracy w dresie. Świetnym rozwiązaniem na podkreślenie naszej szykowności w pracy są koszule w intensywnych kolorach oraz we wzory.

Decydując się na takie modele z pewnością ożywimy nasze biurowe looki. Dodatkowo zawsze świetnie będą się prezentowały zarówno ze spodniami, jak i spódnicą.

Zobacz więcej: Sukienki w kwiaty - zwiewne i szalenie kobiece! Z czym je nosić, by wyglądać stylowo?7 najmodniejszych kolorów na sezon wiosna-lato 2019Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!