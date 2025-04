Spis treści:

1. Sukienka w kwiaty maxi

2. Sukienka w kwiaty midi

3. Sukienka w kwiaty mini

4. Co pasuje do sukienki w kwiaty?

Sklepy odzieżowe oferują szeroki wybór modeli spośród, których można wybrać ten idealny. Od kilku sezonów absolutnym hitem są sukienki w kwiaty o długości maxi w stylu boho. Są zwiewne i ultra kobiece. Noszą je nie tylko współczesne hipiski. Sukienki w kwiaty maxi dzięki odpowiednim dodatkom takim jak klasyczna marynarka oraz minimalistyczna biżuteria mogą być bardzo eleganckie. Taki look z pewnością sprawdzi się w biurze.

Fot. ONS/Od lewej: Heidi Klum, Paulina Koziejowska, Kylie Minogue, Amy Adams

Midi to klasyka, która od lat jest chętnie wybierana przez kobiety. Dlaczego? To uniwersalna, ale i bezpieczna dla każdej sylwetki długość, która doskonale pasuje na wiele okazji. Taki model to idealny przykład sukienki koktajlowej, która doskonale sprawdzi na przyjęcie rodzinne lub tzw. garden party. Nie oznacza to jednak, że sukienka w kwiaty nie może być noszona np. do pracy. W połączeniu z jednokolorową marynarką i czółenkami stworzy biurowy look.

Fot. ONS/Od lewej: Salma Hayek, Małgorzata Socha, Agnieszka Cegielska, Anne Hathaway

Kobiety, które lubią odsłaniać zgrabne nogi, powinny wybrać sukienki mini. Ta długość w zestawieniu z kwiatowym wzorem tworzy niezwykle dziewczęce i pełne wdzięku połączenie. Takie sukienki w kwiaty zwykle wybierane są przez młode dziewczyny, lecz nie nie oznacza to, że dojrzałym kobietom nie wypada ich nosić.

Kwiatowe wzory są bardzo wyraziste. Wyglądają pięknie, lecz nieumiejętnie zestawione, mogą wyglądać tandetnie. Tworząc stylizację z sukienką w kwiaty, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach:

Florystyczny print powinien być jednym wzorem w stylizacji. Łączenie kwiatów z paskami, kratką czy groszkami jest możliwe, jednak może wyglądać ekstrawagancko, dlatego nie warto eksperymentować.

w stylizacji. Łączenie kwiatów z paskami, kratką czy groszkami jest możliwe, jednak może wyglądać ekstrawagancko, dlatego nie warto eksperymentować. Do wzorzystej sukienki zawsze dobrze będzie wyglądała gładka góra: żakiet, modna ramoneska lub jeansowa kurtka.

Rajstopy również powinny być gładkie lub cieliste . Każde inne nie tylko będą źle wyglądały, ale również optycznie skrócą sylwetkę.

. Każde inne nie tylko będą źle wyglądały, ale również optycznie skrócą sylwetkę. Sukienki w kwiaty można nosić ze sportowymi trampkami lub tenisówkami, eleganckimi szpilkami, lub wygodnymi balerinkami. Wszystko zależy od stylu i okazji.

lub tenisówkami, eleganckimi szpilkami, lub wygodnymi balerinkami. Wszystko zależy od stylu i okazji. Do sukienki warto dobrać biżuterię lub inne dodatki np. torebkę w kolorze, który pasuje do kwiatowego wzoru.

np. torebkę w kolorze, który pasuje do kwiatowego wzoru. Chcąc uzyskać modny look w stylu boho , połącz sukienkę w kwiaty z zamszowymi kozakami, dżinsową kurtką i wiszącymi kolczykami w rozmiarze XXL.

, połącz sukienkę w kwiaty z zamszowymi kozakami, dżinsową kurtką i wiszącymi kolczykami w rozmiarze XXL. Sukienka w kwiaty będzie dobrze wyglądała również w rockowym wydaniu, np. zestawiona z zamszową ramoneską i modnymi botkami motocyklowymi, tzw. combat boots.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.02.2019

