Po tekście o najważniejszych trendach na 2019 rok przyszedł czas na kolory, które będą hitem sezonu wiosna-lato 2019. W nadchodzącym sezonie można zaobserwować dwie skrajne tendencje - nosimy ubrania w intensywnych kolorach lub delikatne pastele. Która propozycja jest ci bliższa?

Spis treści:

To ogromna niespodzianka, bo brązy są zarezerwowane dla sezonu jesienno-zimowego, ale w tym roku projektanci postanowili zrobić nam niespodziankę i czekoladowy brąz proponują nam na letnie miesiące. Z czym łączyć ten kolor? Bardzo dobrze wygląda z żółtym, pomarańczowym i pastelowym różem.

fot: FREE/od lewej: Agnona, Burberry, Beatrice B

Pastele to pewniak! Rozbielone odcienie żółtego, różowego lub niebieskiego są na czasie w każdym wiosenno-letnim sezonie. Najmodniejszy look uzyskasz dzięki miksowaniu tych subtelnych kolorów. Duet różu i mięty to strzał w dziesiątkę!

fot: FREE/od lewej: Balmain, Bevza, Beccaria

Żółte ubrania dobrze nosić w total looku, ale jeżeli to dla ciebie za dużo to wystarczy bluzka, sweter lub marynarka. Ten modny kolor najlepiej wygląda w połączeniu z granatem, brązem, szarością, zielenią i czerwienią.

Prawda jest taka, że słoneczna żółć pasuje małej ilości osób. Pięknie podkreśla opaleniznę, ale powinny go unikać osoby opalające się na czerwono. Panie z jasną cerą i blond włosami będą wyglądały w nim na zmęczone. W żółtych sukienkach, płaszczach i swetrach będą dobrze prezentowały się posiadaczki rudych i kasztanowych włosów, które mają brązowe lub zielone oczy. Dobrze, jeżeli mają również oliwkową cerę.

fot: FREE/od lewej: Carolina Herrera, Max Mara, Balenciaga

Elegancki, klasyczny i ponadczasowy beż pojawił się w większości kolekcji na sezon wiosna-lato 2019. W najbliższych miesiącach nie musisz się ograniczać i możesz wybrać odcień, który najbardziej ci się podoba - piaskowy, kość słoniowa, kawa z mlekiem, ecru, cielisty. To kolor natury, więc sprawdzi się na bawełnianych i lnianych ubraniach.

Beżowy dodaje klasy i elegancji nawet casualowym ubraniom. Jedwabna sukienka w kolorze kości słoniowej będzie idealna do pracy, a sukienka w kolorze kawy z mlekiem sprawdzi się podczas biznesowego spotkania.

fot: FREE/od lewej: Chanel, Dior, Acne

Błękit paryski to intensywny i chłodny odcień niebieskiego, który jest odpowiedni dla kobiet o ciepłym typie urody. Powinny go unikać kobiety, które mają bardzo jasną karnację.

Ten kolor sprawdzi się na co dzień, ale równie dobrze będzie wyglądał w wieczorowym wydaniu. W tym sezonie łącz go z pastelowym odcieniem niebieskiego.

fot: FREE/od lewej: Christopher Esber, Dion Lee, Balenciaga

W 2018 roku królował intensywny ultra violet, ale w 2019 roku fiolet pokazuje nam swoje łagodniejsze oblicze. Na wybiegach króluje lawendowy, który pojawił się m.in. w kolekcji Blumarine. Mamy nadzieję, że się przekonasz do tego niezwykle kobiecego koloru.

fot: FREE/od lewej: Blumarine, Beatrice B, Beatrice B

Konkurencją dla uniwersalnych pasteli jest w tym sezonie intensywny (wręcz neonowy) pomarańcz. Pojawił się m.in. w kolekcji Fendi. Projektanci proponują nosić go od stóp do głów, ale równie dobrze możesz zdecydować się na drobny akcent w tym modnym kolorze - apaszkę, spódnicę lub buty. Dzięki temu wyróżnisz się w tłumie, a wszyscy będą wiedzieli, że doskonale orientujesz się w najnowszych trendach.

fot: FREE/od lewej: Daks, Fendi, Byblos

