Sezon wiosna-lato 2019 to z jednej strony wybuchowa mieszanka dobrze znanych trendów. Z drugiej zaś długo oczekiwany powiew świeżości. Cofamy się do lat 90. i przypominamy sobie o butach z kwadratowymi noskami, spodniach mom jeans czy rowerowych szortach.

Co będzie hitem sezonu wiosna i lato 2019?

Każda wielbicielka najnowszych trendów powinna mieć w tym sezonie kolorowy garnitur, sukienkę z siatki i coś w grochy - na wybiegach dominowała klasyczna wersja (czarne grochy na białym tle i białe grochy na czarnym tle). Ten uroczy deseń spodoba się wszystkim kobietom, które lubią styl retro.

Jeżeli lubisz się wyróżniać, to zainwestuj w ubrania w kolorze słonecznej żółci. Pamiętaj jednak, że to trudny kolor i nie każdy wygląda w nim dobrze. W żółtej sukience lub marynarce najlepiej będą wyglądały kobiety z ciemnymi włosami i oliwkową skórą. Bezpiecznym wyborem i pewniakiem są pastele, które są modne w każdym wiosenno-letnim sezonie. W tym roku najmodniejszy look uzyskasz dzięki miksowaniu tych subtelnych kolorów. Duet różu i mięty to strzał w dziesiątkę!

A jakie buty warto kupić? My efektowne platformy, które są niezwykle kobiece. Jeżeli wolisz obuwie na płaskiej podeszwie, to zdecyduj się na ponadczasowe baleriny lub klapki z odkrytymi palcami, które sprawdzą się nawet w czasie największych upałów.

Poniżej znajdziesz wszystko o trendach na sezon wiosna-lato 2019: