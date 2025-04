To już ostatnia okazja, by upolować coś na wyprzedaży! Większość popularnych marek odzieżowych lada moment zakończy wyprzedawać kolekcję jesienno-zimową, by zrobić miejsce dla nowej. Nasza rada? Kupować takie rzeczy, które będą modne w nachodzącym sezonie! Spodnie z modnymi lampasami to idealny wybór na wiosnę 2019!

Spodnie z lampasami na wyprzedaży w Zarze

Nie masz jeszcze w swojej szafie spodni z lampasami? Najwyższa pora uzupełnić garderobę. Ten trend towarzyszy nam od dłuższego czasu i nic nie wskazuje na to by miał odejść do lamusa. Lampasy nie tylko są szalenie modne, ale również sprawiają, że nogi wydają się dłuższe.

Doskonale wie o tym Małgorzata Rozenek, która tej zimy chętnie nosiła spodnie z kolorowymi paskami po bokach. Gwiazda wybrała model z kolekcji Zary. Początkowo kosztował 199,00 zł, lecz teraz można go kupić za 39,90 zł.

Tego typu spodnie doskonale sprawdzą się w wielu casualowych stylizacjach. Idealnie komponują się z hitowymi sneakersami, dżinsowymi kurtkami czy koszulami, a także klasycznym biały t-shirtem. Mają jeszcze jeden ważny atut!

Model z Zary wpisuje się w trendy na nachodzącą wiosnę nie tylko ze względu na lampasy, ale także... szerokie nogawki. Tej wiosny będą one absolutnym must-have.

Będziemy nosić je nie tylko na weekendowe wypady czy zakupy z przyjaciółką, lecz również do pracy. Idealnie wyglądają w połączeniu ze szpilkami, które sprawią, że cała stylizacja nabierze lekkości i kobiecego wdzięku.

Nam bardzo podoba się ten trend! Na pewno zagości w naszych szafach w sezonie wiosna-lato 2019.

