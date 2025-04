Domowe sposoby na porządki przekazywane są w większości rodzin z pokolenia na pokolenie, a wśród przyjaciółek pocztą pantoflową. Często to właśnie stąd wiemy, jak wyczyścić piekarnik, czy jak czyścić grilla.

Tym razem chcemy podrzucić świetny sposób na mycie okien bez smug, który usłyszałyśmy od swoich mam. Potrzebujesz tylko detergentu do mycia szyb, ściereczki i... starych rajstop.

Mycie okien rajstopami nylonowymi

Zamiast wyrzucać stare, dziurawe rajstopy z nylonem, możesz je z powodzeniem zastosować do polerowania szyb w oknach. Co to da? Nylon zapewni powierzchni działanie podobne do hydrofobowego. Oznacza to nic innego, jak zapobieganie powstawaniu na szybie brzydkich zacieków, które często tworzą się na oknach, np. po ulewnym deszczu.

Jak używać rajstop przy myciu okien?

Wystarczy, że umyjesz szyby „klasycznym” sposobem, czyli detergentem i szmatką. Na koniec jednak porządnie wytrzyj okna rajstopami do sucha. Szyby będą lśniły przez długie tygodnie.

Do czego jeszcze możesz wykorzystać stare rajstopy? Sprawdzą się świetnie jako wielorazowe woreczki na warzywa i owoce, woreczek do prania delikatnej bielizny lub jako filtr do farby malarskiej.

