Jak wyczyścić piekarnik, aby wyglądał jak nowy? Najpopularniejszą metodą jest czyszczenie go za pomocą tabletki do zmywarki oraz pasty na bazie wody, octu i sody.

Warto wiedzieć, że tylko niektóre piekarniki czyszczą się same. Wystarczy wcisnąć wtedy przycisk z funkcją „piroliza” - urządzenie blokuje swoje drzwi, szybko nagrzewa się do temperatury 500 st. C i spala na popiół wszystkie znajdujące się w nim zanieczyszczenia.

Nowoczesne piekarniki posiadają także szereg innych, przydatnych funkcji, jednak większość modeli niestety wymaga systematycznego szorowania.

Umieść tabletkę (kostkę) do zmywarki na blaszce do pieczenia. Zalej gorącą wodą i wstaw do piekarnika. Ustaw temperaturę na 100 stopni C.

Tabletka zacznie się rozpuszczać, a unosząca się para osiądzie na ściankach zmiękczając nawet zaschnięty brud i tłuszcz.

Po 2 godzinach wyłącz piekarnik. Gdy całość nieco wystygnie, przetrzyj wnętrze piekarnika wilgotną szmatką usuwając wszelkie zabrudzenia, a na koniec wytrzyj ręcznikiem papierowym.

Przygotuj pastę z 1 łyżki sody oczyszczonej, 1 łyżki octu i 1 łyżki wody. Całość wymieszaj i nałóż szmatką na zabrudzone miejsca. Pozostaw na 3-4 godziny. Po tym czasie wyczyść piekarnik zwilżoną szmatką.

Piekarnik możesz również wyczyścić sokiem z cytryny - do naczynia żaroodpornego wlej szklankę wody i sok z 4 cytryn.

Wstaw do piekarnika nastawionego na około 180 stopni z termoobiegiem na 15-20 minut. Po tym czasie wyjmij naczynie z piekarnika i wytrzyj wnętrze mokrą szmatką z odrobiną płynu do mycia naczyń.

Sok z cytryny usunie przypalony brud i plamy z tłuszczu. To jeden z najlepszych sposobów na to, jak wyczyścić piekarnik bez szorowania.

Ta metoda sprawdza się tylko przy niewielkich zabrudzeniach. Niektóre piekarniki mają funkcję czyszczenia parowego - wtedy specjalny pojemnik należy napełnić wodą - po uruchomieniu odpowiedniego programu zaczyna wytwarzać się para, która rozmacza wszelkie zabrudzenia i zastygnięte resztki jedzenia.

Jeśli twój piekarnik nie ma takiej opcji, napełnij żaroodporne naczynie gorącą wodą i wstaw na kilka minut do nagrzanego piekarnika do 140-150 stopni C. Po kilku minutach wyjmij naczynie i pozostaw piekarnik do ostygnięcia. Wytrzyj piekarnik suchą ściereczką.

Podobnie jak w przypadku czyszczenia wnętrza piekarnika, szybę możesz wyczyścić pastą z octu, wody i sody oczyszczonej. Nałóż mieszankę na szybę od wewnętrznej strony i zostaw na całą noc.

Usuń pastę przy użyciu wilgotnej ściereczki (nie używaj chropowatej strony gąbki, bo możesz porysować szkło). Jeśli nie wszystkie zabrudzenia zostały doczyszczone, włącz piekarnik na maksymalną moc na około 10-15 minut. Ponownie wykorzystaj ściereczkę do przetarcia szyby.

Nie zapomnij o szybie z zewnątrz, panelu sterującym i przyciskach. ​Umyj je ściereczką namoczoną w occie.

Jest kilka sposobów na to, jak wyczyścić przypaloną i zatłuszczoną blachę w piekarniku.

Pierwszy z nich polega na zasypaniu blachy grubą warstwą soli kuchennej. Tak przygotowaną blaszkę wstaw do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika i poczekaj, aż sól zbrązowieje. Umyj blachę pod ciepłą wodą.

Drugim sposobem jest przygotowanie ciepłej kąpieli z dodatkiem sody oczyszczonej. Do dużej miski wlej wodę i dodaj 5 łyżek sody. Zanurz blachy i zostaw na kilka godzin. Na koniec wypłucz w czystej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Trzecia metoda polega na przyrządzeniu pasty z 3 łyżek sody oczyszczonej, 100 ml wody utlenionej i 100 ml wody. Nałóż mieszankę na blachę i zostaw na godzinę. Następnie zetrzyj wszystkie zabrudzenia mokrą ściereczką.

