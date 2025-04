Kwiaty doniczkowe nadają mieszkaniu uroczy i niepowtarzalny charakter. Jednak aby rośliny były zdrowe i stanowiły ozdobę domu, należy o nie umiejętnie dbać. Wbrew pozorom nie jest to wcale trudne. Czy wiesz, że podlewanie paprotki herbatą przyspiesza jej wzrost?

Profilaktycznie podlewaj paprocie nie za mocnym wywarem z czarnej herbaty. Zalecane jest stosowanie esencji raz w tygodniu lub dla wzmożonego efektu nawet co dwa dni.

Przy przesadzaniu paproci warto domieszać do ziemi trochę zaparzonych herbacianych liści. To pozwoli ukochanej paprotce na wzmożony rozrost oraz uzyskanie pięknej i soczystej ciemnozielonej barwy.

Jeśli zależy ci na zastosowaniu ekspresowej kuracji, ponieważ roślinka marnieje w oczach, dobry efekt uzyska się przez umieszczenie w doniczce mokrych herbacianych fusów (koniecznie zimnych).

Ten delikatny i urzekający kwiat lubuje się nie tylko w herbacie, ale również kawie. Idealnym rozwiązaniem dla wsparcia zdrowego wzrostu róż, ale również azalii oraz rododendronów, doskonałe będą niezwykle bogate w azot fusy kawy oraz herbaty.

Natomiast, aby w pełni mogły wykorzystać dobroczynne składniki zawarte w herbacie, takie jak: tanina czy herbaciany garbnik, ułóż mokre fusy lub saszetki wokół różanych krzewów. W trakcie każdego podlewania dobroczynne substancje wnikać będą w glebę, odżywiając roślinę.

Aby umiejętnie dbać o rośliny, wcale nie potrzeba do tego zbyt wiele wysiłku czy drogich, chemicznych nawozów. Zamiast gotowej odżywki, podlewaj kwiaty esencją z herbaty. Koniecznie gorzką, czarną, nie aromatyzowaną. Taki niezbyt mocny napar może uratować słabe i mizerne kwiaty i na nowo pobudzić je do życia.

W doniczce mieści się niewielka ilość ziemi, więc nawet gdyby była bardzo żyzna, to zapewnia roślinie składniki pokarmowe tylko przez pewien czas, a potem trzeba je systematycznie uzupełniać. Herbata to doskonały nawóz do roślin. Warto wypróbować także inne domowe sposoby np. nawóz z banana do kwiatów.

Czy wiesz jaki wpływ na twoje rośliny doniczkowe ma napar z czarnej herbaty? Oczywiście, wszystko co dobre dla wzmocnienia korzeni i odżywienia liści, a więc minerały i garbniki, które zagwarantują im zdrowie, odporność i bujny wzrost.

Herbata i fusy z kawy zatrzymują wilgoć w doniczce. Jeśli podlewasz nimi rośliny, możesz robić to nieco rzadziej.

Nim posadzisz roślinkę w doniczce, dno możesz wyłożyć zużytymi torebkami z herbaty ekspresowej . Będą pełniły one rolę filtra, a dodatkowo wchłoną nadmiar wody i odżywią roślinę. Zawierają związki potasu. Wymieszane z ziemią spulchniają ją i poprawiają zdolność magazynowania wody. Sprawiają, że kwiaty rosną bujniej.

. Będą pełniły one rolę filtra, a dodatkowo wchłoną nadmiar wody i odżywią roślinę. Zawierają związki potasu. Wymieszane z ziemią spulchniają ją i poprawiają zdolność magazynowania wody. Sprawiają, że kwiaty rosną bujniej. Herbata to doskonały kompostownik - kwas zawarty w herbacie, skutecznie przyspiesza powstanie niezbędnej próchnicy, dzięki niemu rozwijają się również kwasolubne bakterie, które skutecznie ją wzbogacają. Aby to osiągnąć, wystarczy kilka szklanek czarnej mocnej herbaty wlać do kompostownika i uzyskać w ten sposób naturalny kompost dla roślin – nie tylko domowych, lecz także ogrodowych.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 27.09.2012.

