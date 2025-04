Nie da się ukryć, że świeże zioła smakują znacznie lepiej od tych suszonych i w mig potrafią odmienić smak każdej potrawy. Niestety zioła, które kupujemy w doniczkach w supermarketach, rzadko wytrzymują dłużej niż tydzień, przez co nie możemy cieszyć się ich smakiem (i oczywiście zapachem) odpowiednio długo.

Jeśli chcesz, by twoje rośliny doniczkowe żyły długo i cieszyły oko i kubki smakowe, musisz odpowiednio o nie zadbać. Nie wystarczy codzienne podlewanie i włożenie ich w ładną osłonkę. Jednak jeśli poświęcisz im 10 minut, z pewnością ci się odwdzięczą.

Co zrobić, by zioła z supermarketu przetrwały?

Jednym z najchętniej kupowanych w supermarketach ziół jest bazylia, ale niestety jest to bardzo kapryśna roślina. Nie tylko więdnie, gdy nawet raz zapomni się jej podlać, ale często też gnije lub usycha z niewiadomych właścicielowi powodów. Zapobieganie temu jest wyjątkowo proste, należy jednak pamiętać o kilku niezwykle ważnych szczegółach.

Wiele osób popełnia duży błąd i przy przesadzaniu do nowej doniczki po prostu dosypuje więcej ziemi, bez rozdzielania poszczególnych pędów. Niestety zioła w supermarkecie są wysiewane stanowczo zbyt blisko siebie. Głównie dlatego nie mają długiej żywotności. Przed przesadzeniem ich do nowej ziemi delikatnie rozdziel korzonki - możesz rozsadzić je do dwóch, a nawet do trzech doniczek. Pamiętaj, by spód doniczki wyłożyć agrowłókniną, a następnie nasypać do niej keramzytu, który zapewni odpowiedni drenaż.

Częstym błędem jest też wysadzenie ziół do zbyt dużej donicy. Początkujący ogrodnicy mylnie uważają, że wtedy ich roślinka urośnie większa i mocniejsza. To błąd. W dużej doniczce rośliny wolniej się aklimatyzują, co znacznie spowalnia ich wzrost. Na początek wybierz doniczkę zaledwie kilka centymetrów większą od tej, w której roślina była wcześniej.

Przed przesadzeniem bazylii do nowej ziemi uszczknij też stożki wzrostu, czyli najwyższe liście gałązek. Podcinaj łodygi tuż nad niższymi listkami, dzięki czemu twoja roślina pięknie się rozkrzewi. Ten zabieg możesz wykonywać wielokrotnie, a ucięte stożki wzrostu mogą być wykorzystane do potrawy lub... wyhodowania kolejnych sadzonek.

W tym celu włóż ucięte łodyżki do wody i poczekaj, aż zaczną wypuszczać korzonki - powinno to zająć około tygodnia. Gdy korzenie będą miały około 1 centymetra, możesz wysadzić je do ziemi.

