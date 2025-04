Mycie okien wbrew pozorom może być szybkie i proste, jednak często mimo wysiłków na oknach pozostają smugi. Najczęściej robisz to przy okazji wiosennych porządków, a także regularnie wiosną i latem. Możesz znacznie ułatwić sobie ten obowiązek, stosując kilka prostych trików.

Reklama

Spis treści:

Jeśli zastanawiasz się, czy dziś jest odpowiednia pogoda na mycie okien, zwróć uwagę zarówno na temperaturę jak i na to, czy mocno świeci słońce.

Mycie okien w słoneczny dzień ma z pewnością swoje zalety: doskonale widać wszystkie zabrudzenia, dzięki czemu niczego nie przeoczysz. Niestety promienie słońca sprawiają, że płyn do mycia szyb szybko wysycha, przez co na oknach pozostają trudne do usunięcia zacieki. Ten sam problem może pojawić się także podczas mycia samochodu.

Zdecydowanie lepiej myć okna w dzień pochmurny, jednak ciepły. Sprawdź też, czy tego dnia nie zanosi się na deszcz. Unikaj też mycia okien po zewnętrznej stronie, kiedy na zewnątrz jest już bardzo zimno. Mycie okien podczas mrozu jest ryzykowne: szyby na mrozie stają się kruche i łatwo je wówczas uszkodzić.

fot. Kiedy i jak myć okna/Adobe Stock, ercan senkaya

Zanim przystąpisz do mycia szyb, usuń większe zabrudzenia. Możesz zrobić to suchą ściereczką albo miękką miotełką do kurzu. Oczyść też dokładnie wnęki we framugach - to najlepiej zrobić odkurzaczem. Trudniejsze zakamarki szybko wyczyścisz patyczkami kosmetycznymi.

Dopiero potem umyj okna na mokro. Bardzo skutecznym, babcinym sposobem na czyszczenie bez smug jest dodanie odrobiny octu do wody z detergentem.

Triki na mycie okien: polerowanie szyb

Umycie okien na mokro to jednak nie koniec zadania - teraz trzeba wypolerować szyby, aby nie pozostały na nich widoczne plamki.

Do polerowania szyb warto wykorzystać uszkodzone nylonowe rajstopy lub gazetę typu dziennik (czarno-białą). Sprawdzi się też szary papier toaletowy. Aby wypolerować okna. Zwiń rajstopy w kłębek (a gazetę lub papier po prostu lekko zgnieć) i pocieraj szyby, zataczając kółka. Jeśli po polerowaniu zostaną strzępki papieru, usuń je sucha ściereczką do kurzu.

Do skutecznego i szybkiego czyszczenia okien najlepiej sprawdzi się miękka ściereczka z mikrofibry. Nie zostawia ona "farfocli" i dobrze współpracuje zarówno na sucho, jak i na mokro.

Do umycia okien za pomocą ściereczki z mikrofibry właściwie nie potrzeba niczego więcej niż odrobiny wody. Specjalna struktura materiału sprawia, że skuteczne zbiera on wszelkie zabrudzenia.

Wystarczy więc jedynie zwilżyć ściereczkę, a następnie przemyć całą szybę. Możesz wykonywać ruchy gór-dół i prawo-lewo albo poruszać dłonią po okręgu.

Po wszystkim wystarczy zostawić okno do przeschnięcia albo wypolerować do sucha. Ściereczka zwilżona wodą sprawdzi się w przypadku słabo zabrudzonych okien - większe zanieczyszczenia lub okna, które czyścisz rzadko, lepiej umyć z dodatkiem detergentu.

fot. Jak myć okna, aby nie było smug/Adobe Stock, Africa Studio

Skutecznym domowym sposobem na czyste okna bez smug jest zrobienie własnego płynu do mycia szyb. Potrzebujesz do tego:

1 szklankę ciepłej wody,

1 szklankę octu spirytusowego,

1 kroplę gliceryny (kupisz ją np. w aptece lub sklepach z chemią gospodarczą).

Wystarczy, że wszystkie składniki umieścisz w butelce ze spryskiwaczem i porządnie wstrząśniesz, aby się wymieszały. Ekologiczny domowy płyn do mycia szyb gotowy.

Gliceryna sprawi, że na oknach kurz nie będzie osiadał tak szybko, dzięki czemu kolejne mycie okien będziesz mogła zrobić nieco później.

Pamiętaj, aby płynem do mycia szyb nie myć framug okiennych ani parapetu, bo możesz je zniszczyć. Framugi umyj ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń lub mydła w płynie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.12.2019.

Reklama

Czytaj także:Jak poradzić sobie z parowaniem okien?

Jak wyczyścić piekarnik?Sposoby na wyczyszczenie żelazka