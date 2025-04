1. Mieczyki

Zawdzięczają swą nazwę podobieństwu do liści miecza gladiatorów (gladius to po łacinie miecz). Zachwycają niemal wszystkimi kolorami, nawet na fioletowo i brązowo. Odmian są tysiące. Przed laty wyhodowano niezwykłą orchidiolę czyli mieczyka miniaturowego o kwiatach podobnych do orchidei. Jeśli posadzimy kolejne cebulki co dwa tygodnie będą kwitły przez całe lato. Najlepiej udają się w pełnym słońcu, osłonięte od wiatru, na lekkiej, żyznej glebie, dobrze zdrenowanej i dostatecznie wilgotnej. Potrzebują dużo wody, dlatego trzeba starannie je podlewać, a także zasilać co 10 dni nawozem wieloskładnikowym. Świetnie nadają się do wazonu. Na dwa dni przed ścięciem do bukietu trzeba obficie podlać rośliny. Ścinamy te okazy, których dolne pąki kwiatowe zaczynają się właśnie otwierać. Najlepiej robić to z samego rana.

2. Malwy

Nadają ogrodowi nieco staroświecki, sielski wygląd. Najładniej prezentują się na tle bieli ścian lub przy drewnianych płotach. Wyrastają na wysokość 2-2,5 m. Ze względu na wysokość lepiej sadzić je w miejscach osłoniętych od wiatru, by nie były narażone na połamanie. Kwitną dopiero w drugim roku uprawy. Najlepiej udają się na glebie piaszczysto-gliniastej, umiarkowanie wilgotnej, dość zasobnej w składniki pokarmowe. Lubią miejsca słoneczne lub odrobinę półcieniste. Nie służy im podłoże nadmiernie zwięzłe i podmokłe. Ścięcie pędów pod koniec kwitnienia może przedłużyć żywot rośliny do 3-4 lat.

3. Dalie

Liczne gatunki dalii w stanie naturalnym znali i uprawiali w Meksyku Aztekowie. W XVIII w. pierwsze bulwy dalii sprowadzono do Hiszpanii do ogrodów klasztornych, gdzie nowo sprowadzonym roślinom nadano nazwę Dahlia od nazwiska szwedzkiego botanika Andreasa Dala. To idealne rośliny rabatowe. Wypełniają ogród różnorodnymi kolorami i formami kwiatów. Kwitną przez całe lato do pierwszych przymrozków. Lubią miejsce słoneczne i ziemię bogatą w składniki pokarmowe. Jeśli chcesz wyhodować dalie o wyjątkowo dorodnych i dużych kwiatach musisz obrywać najsłabsze pędy, tuż przy ziemi, gdy mają ok. 10 cm długości. Z pozostałych, najsilniejszych, pędów usuń wszystkie pąki, z wyjątkiem szczytowego.

4. Orliki

To kwiaty z ostrogą. Ostroga to rurkowate zakończenie płatka. W jej zamkniętym końcu roślina produkuje słodki nektar. Znanych jest ponad 400 gatunków orlików (jednoroczne i byliny). Rośliny w zależności od odmiany wyrastają na wysokość 35-75 cm wysokości. Lubią glebę żyzną, dość wilgotną i słoneczne miejsce. W czasie suszy trzeba je obficie podlewać. Orliki najlepiej rozmnażać przez wysiew nasion w czerwcu i lipcu lub podział dużych kęp. Starsze okazy dzielimy pod koniec lata. Każda część powinna zawierać kilka pąków, kawałek starego pędu i korzenie przybyszowe. Można sadzić je bezpośrednio do gruntu, albo do doniczek.

Małgorzata Świgoń

Małgorzata Świgoń