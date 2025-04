Wiosną i latem możemy zaszaleć z kolorami, które podczas zimnych miesięcy zazwyczaj chowane są na dno szafy. W końcu wszystko budzi się do życia - powinnyśmy i my. Wesołe, kolorowe stylizacje zawsze poprawiają humor. A w sklepach można znaleźć mnóstwo propozycji w intensywnych kolorach i w modne wzory. Koszule i bluzki w tym stylu możemy nosić zarówno do pracy jak i na imprezę. Świetnie pasować będą zarówno do eleganckich chinosów jak i dżinsów z przetarciami.

Reklama

Modne wzorzyste koszule i bluzki na lato 2015

W tym sezonie stawiamy na ekstrawagancję. My proponujemy stonowane stylizacje, które urozmaicone mocnym akcentem stworzą fantastyczną całość. Wcześniej pisałyśmy o odważnych modelach butów - dzisiaj przyszedł czas na koszule np. w stylowe printy.



|Od lewej: Marc Jacobs, Jackie JS Lee, Just Cavalli|

Wiosną i latem 2015 nosimy koszule w tym stylu jako urozmaicenie niemal każdego looku. W połączeniu z czarnymi legginsami stworzą casualowy, ale stylowy look. W połączeniu z garniturem pięknie urozmaicą biurową stylizację. Można je nosić również jako element wakacyjnego kompletu. A modele z jedwabiu czy lejącego się materiału mogą zastąpić również plażową sukienkę czy tunikę.

|Od lewej: Alessandra Ambrosio, Edyta Górniak, Ilona Felicjańska, Iggy Azaela - fot.ONS.pl|

Jak można się domyślić trendy z pokazów szybko trafiają w gusta gwiazd. Mamy dla was kilka przykładów. Top modelka Alessandra Ambrosio stawia na spodnie z wysokim stanem i krótką wzorzystą bluzkę. Edyta Górniak koszulę w kolorze intensywnej zieleni łączy z poprzecieranymi dżinsami, zaś Ilona Felicjańska koszulą w tym stylu rozwesela stonowany look. A na koniec ekstrawagancka w wykonaniu Iggy Azalea. Szorty i wzorzysta góra to dobre rozwiązanie na wakacje. Podoba się wam?

Reklama

Więcej mody na lato 2015:

Kolekcja F&F na najbliższe miesiące

Przegląd wzorzystych szpilek na lato

Festiwalowa kolekcja od Diverse - zobacz!