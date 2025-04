5 przepisów na dietetyczne desery

1. Brzoskwiniowa uczta

Składniki:

1 szt. brzoskwinia

1 opakowanie serka naturalnego

łyżka miodu gryczanego

2 orzechy włoskie

Sposób przygotowania: brzoskwinię umyj i obierz ze skórki, pokrój na cząstki. Do serka dodaj miód i wymieszaj. Pucharek owocowy napełnij na przemian serem i owocami. Na koniec posyp pokrojonymi orzechami.

2. Kolorowe ptasie mleczko

Składniki:

mleko skondensowane odtłuszczone, niesłodzone, 500 ml

3 listki żelatyny

Mineral Sport, 30 ml (po 15 ml w 2 różnych kolorach)

1 szklanka wody

Sposób przygotowania: mleko skondensowane odstawiamy do lodówki, żeby się schłodziło. Dzielimy na 2 części. Żelatynę moczymy w zimnej wodzie, następnie wyciskamy i przekładamy do szklanki gorącej wody. Mieszamy, aż żelatyna się rozpuści, po czym dzielimy na 2 części. Do każdej części żelatyny dodajemy Mineral Sport, uzyskując płyny w 2 kolorach. Odstawiamy do wystudzenia. Pierwszą część schłodzonego mleka ubijamy do konsystencji pianki, po czym małym strumieniem dolewamy jeden kolor Mineral Sport z żelatyną. Dobrze wymieszaną całość przelewamy do pucharków. To samo robimy z drugą częścią w innym kolorze.

3. Serowe tiramisu

Składniki:

4 bezcukrowe biszkopty

mocna zaparzona kawa rozpuszczalna

1 opakowanie serka naturalnego

pół łyżeczki żelatyny

pół łyżeczki słodzika w proszku

szczypta naturalnego kakao i aromatu śmietankowego

Sposób przygotowania: serek miksujemy, dolewamy do niego rozpuszczoną żelatynę i słodzik. Na dno salaterki układamy 2 biszkopty nasączone kawą z aromatem śmietankowym. Na to wykładamy połowę masy serowej, potem znów biszkopty nasączone kawą z aromatem śmietankowym, na to resztę masy. Gdy stężeje, posypujemy kakao.

4. Tropikalna owsianka z orzechami

Składniki:

2 łyżki owsianki błyskawicznej

180 ml półtłustego mleka

130 g świeżego ananasa

2 łyżki orzechów makadamii

Sposób przygotowania: zagotuj mleko, wsyp płatki owsiane. Ananasa pokrój w kostkę i dodaj do owsianki z orzechami makadamia.

5. Drożdżówka z masłem orzechowym i jabłkiem

Składniki:

1 razowa bułka drożdżowa

2 łyżkami masła orzechowego

średnie jabłko

Sposób przygotowania: posmaruj bułkę masłem orzechowym, pokrój jabłko w plasterki, połóż na bułce.

część przepisów zaczerpnięta z książki Konrada Gacy pt. „Kuchnia fit”