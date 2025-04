Nawet krótkotrwałe przesuszenie roślin podczas upałów może spowodować nieodwracalne szkody w ogrodzie. Zwłaszcza, wrażliwe, delikatne gatunki, a także młode sadzonki i kwitnące okazy są nieodporne na brak wody. Sprawdź jak prawidłowo podlewać.

5 zasad prawidłowego podlewania



1. Najlepszą porą na podlewanie jest wczesny ranek, zanim słońce zacznie mocno grzać i późne popołudnie, aby rośliny zdążyły jeszcze wyschnąć przed nocą. Jeśli podlewamy je w pełnym słońcu każda pozostająca na liściu kropla wody działa jak soczewka skupiająca promienie słoneczne i może spowodować oparzenie.

2. Gleby żyzne i przepuszczalne możesz podlewać rzadziej, ale za to obficiej, gleby gliniaste podlewaj w 2-3 ratach, aby woda zdążyła wsiąknąć i nie stała wokół korzeni. Podłoże piaszczyste wymaga obfitego podlewania, bo część wody szybko ucieka do głębszych warstw.

3. Rośliny mocno ulistnione o płytkich korzeniach potrzebują częstego i obfitego podlewania. Korzeniące się głęboko można podlewać rzadziej, ale porządnie. Młode sadzonki, których procesy życiowe przebiegają bardzo intensywnie potrzebują znacznie więcej wody niż starsze, o liściach pokrytych już grubym naskórkiem chroniącym je przed silnym parowaniem.

4. Strumień wypływającej wody powinien być niezbyt silny, by nie zniszczył struktury gleby. Ziemię, w miejscu podlewania dobrze jest wzruszyć, by wysychając nie tworzyła twardej skorupy. Jest to zwłaszcza ważne w przypadku roślin młodych.

5. Aby zapobiec nadmiernemu wyparowywaniu wody warto jest przykryć ziemię ściółką (rozdrobnioną korą lub kompostem) o grubości przynajmniej 5 cm. Ściółka hamuje również rozwój chwastów, które pochłonęłyby część wilgoci przeznaczonej dla kwiatów.

Nasze rady



• W pobliżu roślin, które wymagają dużej ilości wody warto wkopać kilka glinianych doniczek. Woda, którą je napełnimy podczas podlewania wypływa wolniej i lepiej nawilża ziemię .

• Doświadczeni ogrodnicy dobrze wiedzą, że najlepiej podlewać rośliny wodą odstałą, miękką (bez wapnia) i ciepłą, zbliżoną do temperatury powietrza (zbyt zimna woda może spowodować szok termiczny u roślin). Do podlewania świetnie nadaje się deszczówka. Warto ją gromadzić

w przeznaczonych do tego naczyniach. Nie tylko służy roślinom, ale także jest dobrym sposobem na oszczędzanie wody. Deszczówka powinna być jednak świeża. W zbyt długo przechowywanej mogą rozwijać się organizmy, które wywołują choroby.

