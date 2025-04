Prezentujmy nowe, ciekawe odmiany roślin, które warto mieć na rabatach i w skrzynkach w ogrodzie czy na balkonie. Już teraz wybierz dla nich miejsce i sprawdź, co lubią najbardziej!

Kwiaty w ogrodzie - jak aranżować przestrzeń?

Najpiękniejsze są rabaty, na których rosną obok siebie byliny, krzewy, kwiaty jednoroczne i cebulowe. Rośliny powinny tworzyć wyraźne kolorystyczne grupy, najlepiej w harmonijnie dopasowanych odcieniach tej samej barwy. Jeśli chcesz osiągnąć wyjątkowy efekt, sadź je dość blisko siebie.

Po kilku latach pędy i liście zupełnie zasłonią ziemię. Da to wrażenie niezwykłej obfitości kwiatów. Dopóki byliny nie rozrosną się dostatecznie, wolne miejsca wypełnij roślinami jednorocznymi.

Co musisz zrobić w ogrodzie?

Zanim zaczniesz sadzić i siać, na początku przygotuj odpowiednio ziemię. Prawie wszystkie byliny wymagają dostatecznie żyznego, zadbanego podłoża.

Pamiętaj o starannym usunięciu chwastów. Najlepiej usuwać je zaraz po ich wykiełkowaniu, gdy nie zdążą jeszcze zakwitnąć oraz wydać nasion. Mają wówczas słabo rozwinięte korzenie, więc bez problemu można je wyrwać. Trudniejsze do usunięcia są chwasty wieloletnie, takie jak: powój polny, perz, mlecz polny czy mniszek pospolity. Należy to robić bardzo starannie, ponieważ łatwo rozrastają się z pozostawionych w glebie resztek korzeni.

Nawieź ziemię. W przydomowych ogrodach najlepiej stosować nawozy naturalne. Za najwartościowszy uważa się obornik, nawóz krowi, zielony oraz kompost. Optymalna dawka to 4–6 kg nawozu na metr kwadratowy.

Top gatunków kwiatów doniczkowych, które sprawdzą się w każdym domu!

Rośliny, które warto mieć w swoim ogródku!

Bratki, frezje, konwalie czy chryzantemy to zawsze "pewniki", jeśli chodzi o kwiaty w ogrodzie. Warto jednak przyjrzeć się także innym gatunkom, które - choć nieco mniej znane - są równie piękne i warte uwagi!

Pernecja - 'Rosea'

Zimozielona krzewinka z rodziny wrzosowatych. Tworzy gęste zwarte kępy, które osiągają ok. 60–100 cm wysokości. Zakwita w maju, jej kwiaty przypominają konwalie. Na jesieni wydaje owoce.

Wymagania: Lubi miejsce słoneczne lub półcieniste i lekko kwaśną, torfową, wilgotną ziemię.

Nasza Rada: Starsze krzewy wymagają wiosną cięcia.

Chelone - 'Żółwik Lyona'

Mało znana, a niezwykle oryginalna bylina z rodziny trędownikowatych. Ma zrośnięte kwiaty, które otwierają się tuż przed opadnięciem. Kształtem przypominają głowę żółwia, stąd ich nazwa. Kwitnie późnym latem.

Wymagania: Potrzebuje miejsca lekko zacienionego i przepuszczalnego, lekko wilgotnego podłoża.

Nasza rada: Warto posadzić tę roślinę, bo jest łatwa w uprawie i nie atakują jej szkodniki.

Nachyłek - 'Ruby frost'

Nowa odmiana o niezwykłych dwubarwnych kwiatach. Bylina kwitnie bardzo obficie i długo, już w pierwszym roku uprawy – od lipca do października.

Wymagania: Lubi miejsce słoneczne i żyzne, dobrze zdrenowane podłoże.

Nasza Rada: Choć roślina jest mrozoodporna, to na wszelki wypadek okryj karpę jesienią.

Jeżówka - 'Green Jewel'

Niezwykła odmiana! Kwiaty mają zielone płatki, a także środek jest w tym samym kolorze. Bylina dorasta do wysokości 50 cm, a szerokość kęp osiąga 65 cm. Zakwita w lipcu, kwitnie do jesieni.

Wymagania: Woli miejsca słoneczne. ale udaje się również w półcienistych. Toleruje każdą, także ubogą glebę.

Nasza Rada: Doskonale nadaje się do bukietów. Długo stoi w wazonie (ok. tygodnia).

Te kwiaty doniczkowe oczyszczają powietrze! Warto je mieć!

Orlik ogrodowy - 'Raspberry Ripple'

Wieloletnia bylina. Ta odmiana ma niezwykłe pełne kwiaty. Zakwita już w maju–czerwcu.

Wymagania: Najlepiej rośnie w miejscu umiarkowanie słonecznym lub półcienistym, w próchniczej żyznej, wilgotnej, lekko kwaśnej ziemi. Jest rośliną lekko trującą, chroni rabaty przed ślimakami.

Nasza rada: Po kwitnieniu przytnij bylinę, powtórzy kwitnienie.

Jodła koreańska - 'Kohout's Icebreaker'

Prawdziwy rarytas! Niezwykła odmiana o poskręcanych igłach. Tworzy miniaturowe wolno rosnące drzewko.

Wymagania: Najlepiej posadzić ją w zacisznym słonecznym lub półcienistym miejscu na glebie żyznej o kwaśnym odczynie.

Nasza rada: Sprawdzi się doskonale w skalnym ogródku lub niewielkim ogrodzie.

Kariopteris - Klandoński 'white Surprise'

Jest rośliną wieloletnią, tzw. półkrzewem. Należy do rodziny werbenowatych. Osiąga wysokość ok. 60–70 cm. Zakwita dość późno (pod koniec lata). Kwiaty mają nie tylko piękny szafirowy kolor, ale też bardzo ładnie pachną, przypominają woń lawendy. Bardzo lubią je pszczoły. Atrakcyjne są też liście: szare z białą obwódką.

Wymagania: Trzeba jej wybrać miejsce słoneczne lub półcieniste, zaciszne. Na zimę należy ją okryć.

Nasza rada: Wiosną ją przytnij, bo kwitnie na pędach tegorocznych.

5 najpopularniejszych roślin, które zakwitają jesienią!

Hortensja wiechowata - Magical Candle 'Bokraflame'

Nowa odmiana o olbrzymich kwiatostanach, które osiągają długość nawet 30 cm! Kwitnie bardzo długo, od lipca do jesieni, na pędach, które wypuszcza na wiosnę. Krzew wyrasta na wysokość ok. 2 m i szerokość ok. 1 m. Całkowicie mrozoodporny. Kwiaty zmieniają barwę z zielonobiałej na różową.

Wymagania: Najlepiej rośnie w miejscu słonecznym lub półcienistym. Potrzebuje żyznej, dość wilgotnej gleby o kwaśnym odczynie.

Nasza rada: Wiosną przytnij krótko ubiegłoroczne pędy.

