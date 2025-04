Rząd wprowadza kolejne nakazy i restrykcje, które mają zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. W sklepach może przebywać ograniczona liczba klientów, koniecznie w rękawiczkach. Wprowadzone zostały specjalne godziny, w których zakupy mogą zrobić jedynie osoby po 65. roku życia.

Od jutra, 16 kwietnia, obowiązkowe będzie zakrywanie ust oraz nosa. Można używać maseczek jednorazowych z filtrem lub chirurgicznych, wielorazowych z bawełny, ale wystarczy również szalik lub chustka, które będą odpowiednio zawiązane. Za nieprzestrzeganie tego nakazu grozi naprawdę wysoka kara... Kto może ją nałożyć i w jakiej wysokości?

Za brak maseczki nawet 30 tysięcy złotych

Usta i nos muszą być zakryte na ulicach, we wszystkich środkach transportu publicznego, w sklepach, kościołach oraz w samochodach, którymi jeżdżą osoby niemieszkające w jednym gospodarstwie - czyli na przykład w taksówkach oraz Uberach.

Nakaz obowiązuje wszystkich pieszych oraz rowerzystów - nie trzeba nosić maseczki w prywatnym samochodzie, o ile jedzie się samemu lub z najbliższą rodziną.

Kara za nieprzestrzeganie tego rozporządzenia może przyprawić o zawrót głowy. Gdy zatrzyma nas policjant, może wystawić nam mandat do wysokości 500 złotych. Jeśli jednak zdecyduje się przekazać sprawę do sanepidu, ten może nałożyć karę administracyjną w wysokości od 10 do 30 tysięcy złotych.

Co więcej, takiej kary nie można nie przyjąć, a jej wykonywalność jest natychmiastowa. Oznacza to, że ta kwota może zostać ściągnięta z pensji w postępowaniu komorniczym. Można jednak ubiegać się o odroczenie jej wykonania, a następnie odwołać się w sądzie.

