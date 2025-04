Pierwsza fala pandemii koronawirusa jeszcze nie dobiegła końca, a eksperci już prognozują, że jesienią będziemy zmagać się z drugą. Lekarze obawiają się, że sezon grypowy w październiku i listopadzie sprawi, że epidemia będzie rozprzestrzeniać się znacznie szybciej, a liczba zakażeń wzrośnie. Niemiecki epidemiolog jest jednak zdania, że drugiej fali... nie będzie. Jak to możliwe?

Drugiej fali koronawirusa nie będzie?

Profesor Michael Osterholm w rozmowie z „Buisness Insider” podkreślił, że Covid-19 nie jest jego zdaniem chorobą sezonową i jako patogen będzie obecny w naszym życiu na stałe. Nie można więc mówić o drugiej fali epidemii.

W kwietniu grupa naukowców pod przewodnictwem Michaela Osterholma opracowała możliwe scenariusze dalszego rozwoju pandemii koronawirusa. Według najnowszego z nich, epidemia będzie się powoli wypalać i wzrostu zachorowań nie doświadczymy. Na to będziemy musieli jednak poczekać do wynalezienia szczepionki.

Rzeczniczka WHO o pandemii koronawirusa



Rzeczniczka prasowa WHO przyznała podczas jednej z konferencji prasowych, że istnieje możliwość, iż koronawirus stanie się powszechnym patogenem. To jednak może nastąpić dopiero kilka lat po opracowaniu szczepionki. Rzeczniczka WHO dodała, że nie będzie kolejnych fal, bo pandemia koronawirusa jest „jedną wielką falą”.

Jesteśmy w trakcie pierwszej fali pandemii. To niestety będzie jedna wielka fala, która może trochę rosnąć i opadać. Najlepsze, co możemy zrobić, to starać się ją spłaszczyć - twierdzi Margaret Harris

Koronawirus na świecie - aktualne dane

Na dzień 7 sierpnia na Covid-19 zachorowało już ponad 19 mln osób na całym świecie. Zmarło 715 tys. pacjentów, co daje wskaźnik śmiertelności wirusa na poziomie ok. 3%. Najtrudniejsza sytuacja epidemiologiczna wciąż dotyczy USA i Brazylii, które są najbardziej aktywnymi ogniskami pandemii.

