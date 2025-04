Pierwszy przypadek koronawirusa pojawił się w Polsce 4 marca 2020 roku. Od 12 marca nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkołach, a już 13 marca rząd podjął decyzję o zamknięciu granic, restauracji i galerii handlowych. Zostały odwołane wszystkie imprezy masowe i wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.

W krótkim czasie większość firm przeszła na tryb pracy zdalnej, a obywatele poddali się dobrowolnej kwarantannie, która ma spowolnić tempo rozprzestrzeniania się wirusa.

Obecnie w Polsce na koronawirusa chorych jest ponad 9 tys. osób, a ponad 360 osób zmarło. Mamy obowiązek chodzenia w maseczkach ochronnych, a do powrotu do normalności jest nam jeszcze bardzo daleko. A już mówi się o terminie drugiej fali epidemii koronawirusa.

Głos w tej sprawie zabrał minister zdrowia, Łukasz Szumowski. W programie „Gość Wydarzeń” powiedział:

Wiemy, że na jesieni będziemy mieli problem ze współistnieniem grypy, która na półkuli północnej jest obecna w sezonie jesienno-zimowym i koronawirusem razem wziętych. To dzisiaj było podnoszone na spotkaniu ministrów zdrowia i WHO. Musimy się przygotować na wzrost zachorowań, na drugą falę epidemii na jesieni

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska również mówi o prognozach potwierdzających, że jesienią możemy spodziewać się kolejnej fali zachorowań na koronawirusa. Niepokoi jednak, że epidemia COVID-19 może skumulować się z epidemią grypy:

Co gorsza, ta druga fala może się skumulować z epidemią grypy. Byłoby to bardzo niepokojące i złe, ponieważ jak wiemy, co roku także grypa w Polsce zbiera swoje śmiertelne żniwo. Skumulowanie tych dwóch chorób byłoby bardzo złe

– podkreślił cytowany przez wprost pl, Waldemar Kraska.