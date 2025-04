Pandemia koronawirusa to zdecydowanie przeżycie, którego nikt z nas nie zapomni. To pierwszy raz od wielu lat, kiedy choroba rozprzestrzeniała się tak szybko, zabiła tak wiele osób, a w krajach zapanowała panika i chaos.

Reklama

Na całym świecie wprowadzono specjalny reżim sanitarny, z którego zasadami musimy żyć do teraz. Niestety, choć po cichu wierzymy, że pandemia zaczyna wygasać, okazuje się, że najgorsze może być dopiero przed nami. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas oficjalnej konferencji prasowej przyznał, że prawdziwa walka zacznie się jesienią.

Łukasz Szumowski o drugiej fali koronawirusa jesienią

Boimy się jednej rzeczy: koincydencji grypy, paragryp i COVID-19, dlatego że wszystkie te choroby mają bardzo podobne objawy. Największym wyzwaniem będzie oddzielenie osób z koronawirusem SARS-CoV-2 od tych z grypą i taki sposób zarządzania całym systemem, żeby pacjenci wzajemnie się nie zarażali - powiedział minister

Rząd zapewnia jednak, że jest przygotowany na każdą ewentualność i druga fala koronawirusa będzie lepiej monitorowana i skuteczniej zwalczana. Politycy przekonują także, że nie mamy powodu do tego, by obawiać się wprowadzenia kolejnego lockdownu. Zdaniem ministrów i premiera jest to niemożliwe pod względem gospodarczym.

Czy jesienią powrócą obostrzenia?

Takiego scenariusza nie da się wykluczyć. Jednak bardziej prawdopodobne będzie zamykanie poszczególnych zakładów pracy czy tworzenie w kraju „stref zero”, czyli powiatów i regionów, gdzie epidemia będzie się rozprzestrzeniać najszybciej.

Istnieje również możliwość, że w przypadku drastycznie pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju wprowadzone zostaną niektóre obostrzenia sanitarne, takie jak zamknięcie szkół i lokali gastronomicznych lub obowiązek noszenia maseczki również na świeżym powietrzu.

Reklama

Może cię też zainteresować:

500+ nie będzie wypłacane w gotówce, ale jako bon? Prezes ZUS: badane są różne możliwości

Pracownicy PKL Zakopane mają koronawirusa. Z kolejki codziennie korzysta kilka tysięcy turystów

Do 2060 roku na świecie nie będzie płodnych mężczyzn? Naukowcy są przerażeni wynikami badań

Niemcy wprowadzają zakaz noszenia burki i nikabu w szkołach. Muzułmanie są wściekli