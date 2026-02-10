W 3. odcinku podcastu "Twarzą w twarz" czeka nas szczera spowiedź Dawida Karolaka, który w rozmowie z Wiktorem Słojkowskim opowiedział m.in. o swojej wielkiej stracie. Gdy miał 25 lat, zmarła jego mama. Cały ten ciężar musiał wziąć na swoje barki, ponieważ jednocześnie chciał chronić przed tym swoją siostrę. O ich niezwykłej relacji również opowiedział w tej szczerej rozmowie bez tematów tabu.

Dawid Karolak o relacji z siostrą

Odejście rodzica jest traumatycznym przeżyciem dla każdego. Dawid Karolak przekonał się o tym na własnej skórze już w wieku 25 lat. Wtedy musiał wziąć na swoje barki trudną rzeczywistość, jaką jest przeżycie żałoby i załatwianie wszystkich formalności. Chciał też ułatwić tę sytuację swojej siostrze, z którą jest bardzo zżyty.

Zaraz po śmierci mojej mamy musiałem przygotować przyjęcie dla mojej siostry urodzinowe. Takie jak zawsze. Nie chciałem, żeby to odbiło się na mojej siostrze. Zresztą podejrzewam, że wszystkie decyzje, które podejmowałem, podejmowałem sam, bo nie chciałem w to angażować mojej siostry. Chciałem ten cały ciężar wziąć na siebie - tłumaczy Dawid.

To był czas, kiedy musiał skupić się na sobie, siostrze i tym, jak teraz będzie wyglądać ich rzeczywistość. Dawid Karolak opowiedział też w podcaście, jak wygląda ich relacja.

Dałem sobie rok na to, żeby przeorganizować swoje życie. (...) Chciałem, żeby moja siostra miała wszystko zapewnione w domu tak jak dotychczas. (...) Żeby ona potrafiła z tym żyć jak najlepiej. My mamy siebie i wspieramy siebie w codziennych i obowiązkach, i w ogóle w każdej decyzji, którą podejmujemy w życiu.

To jednak nie wszystko. W rozmowie z Wiktorem Słojkowskim otworzył się także na temat tego, jak później radził sobie z tą sytuacją.

3. odcinek "Twarzą w twarz" z Dawidem Karolakiem

3. odcinek "Twarzą w twarz" jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. Wiktor Słojkowski przepytuje w nim Dawida Karolaka z trudnych chwil, które na dobre odcisnęły piętno na jego gościu. To opowieść nie tylko o wielkiej stracie, ale też nauce życia na nowo po takiej traumie. Warto zapoznać się z całym odcinkiem, aby przekonać się o tym na własnej skórze.

