Śmierć bliskiej osoby, a przede wszystkim rodzica, jest traumatycznym przeżyciem dla każdego - niezależnie od wieku. Nie da się jednak ukryć, że choć nigdy nie da się na coś takiego przygotować, im młodsi jesteśmy, tym trudniej znieść tak okrutną rzeczywistość. Dawid Karolak, bohater 3. odcinku naszego podcastu "Twarzą w twarz", przekonał się o tym na własnej skórze. Postanowił opowiedzieć o swojej stracie w rozmowie z Wiktorem Słojkowskim.

Dawid Karolak o swojej stracie

"Twarzą w twarz" to cykl rozmów Wiktora Słojkowskiego z jego gośćmi. Są to historie szczere, bez tematów tabu - często przepełnione bolesnymi wspomnieniami. Tak jest również w przypadku nowego odcinka, w którym Dawid Karolak opowiedział o śmierci swojej mamy. Miał wtedy zaledwie 25 lat.

Mając 25 lat, raczej nie spotykałem się ze śmiercią do tego wieku. Więc ja też chyba bałem się wcześniej tego tematu. Nie czytałem, nie słuchałem takich opowieści - opowiada Karolak.

Gdy nadszedł ten trudny moment, był w swoim mieszkaniu. Tam otrzymał telefon, który na dobre odmienił jego życie. Choć jego mama długo chorowała, nie był przygotowany na jej odejście. Wszystko potoczyło się bardzo szybko.

Przyszła do mnie taka pustka i już sam nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Dopóki moja mama była chora i była z nami, to czułem walkę o jej życie. A już później, jak dostałem ten telefon, to po prostu poszedłem spać i pamiętam, że jak rano wstałem, to wiedziałem, że muszę w 3 dni zorganizować pogrzeb - wspomina.

Bohater 3. odcinka "Twarzą w twarz" wprost przyznał, że była to sytuacja, która na dobre zmieniła jego życie. Opowiedział także o tym, jak chronił swoją siostrę w tych trudnych chwilach.

3. odcinek podcastu "Twarzą w twarz" jest już dostępny w serwisie YouTube

Cała rozmowa Wiktora Słojkowskiego z Dawidem Karolakiem jest już dostępna na naszym kanale w serwisie YouTube. Panowie porozmawiali nie tylko o odejściu mamy bohatera, ale także o tym, czy można kłamać z miłości i co zostaje z człowieka w momencie, w którym musi doświadczyć tak ogromnego bólu. To szczera, przejmująca rozmowa, której warto posłuchać - zwłaszcza jeśli sami znajdujemy się w podobnej sytuacji.

