Wydawać by się mogło, że pandemia koronawirusa to najgorsza rzecz, jaka przytrafiła nam się w 2020 roku. Niestety, zgodnie z przewidywaniami synoptyków, czeka nas jeszcze jedna katastrofa, do której powinniśmy zacząć się przygotowywać.

Reklama

Susza w Polsce w 2020 roku

Od kilku miesięcy w Polsce brakuje opadów deszczu. Po wyjątkowo ciepłej zimie, w której zapadło śniegu, nastała sucha i słoneczna wiosna. To nie wróży nic dobrego dla naszej gospodarki wodnej. Naukowcy przepowiadają, że latem kraj czeka największa susza od 50 lat.

Jakie będą jej następstwa? Przede wszystkim zaobserwujemy znaczny wzrost cen warzyw i owoców, tak jak miało to miejsce w ubiegłym roku. Niektóre produkty kosztowały wówczas nawet dwukrotnie więcej niż wcześniej.

Z powodu suszy może również brakować wody w niektórych miastach. Nie będą działać fontanny, baseny, a miejska roślinność zacznie obumierać i zanikać. Tak było np. w Skierniewicach w 2019 roku. Szacuje się, że za ok. 20 lat wody może zabraknąć także w gospodarstwach domowych.

W środę 22 kwietnia prezydent Andrzej Duda poprosił obywateli o rozsądne gospodarowanie wodą i poinformował, jak obecnie wygląda postępowanie suszy w Polsce. Z jego oświadczenia wynika, że poziom nawodnienia ściółki w lasach państwowych wynosi zaledwie 20%, a może spaść nawet do 10%. Wszystko zależy od tego, czy w maju pojawią się opady.

Jeśli nie będziemy mieli w najbliższym czasie opadów deszczu, sytuacja może stać się niebezpieczna - powiedział Duda podczas wystąpienia

Możliwe jest, że w związku z trudną sytuacją klimatyczną, konieczne będzie zamknięcie lasów. Wynika to z dużego prawdopodobieństwa wystąpienia pożarów, które przy tak suchej ściółce będą się rozprzestrzeniać i mogą stanowić dla całego kraju poważne zagrożenie.

Gdzie sytuacja wygląda najgorzej? Zdaniem synoptyków susza dotknie najbardziej nizinne obszary kraju, czyli Wielkopolskę i Mazowsze. To właśnie tam wody będzie brakowało najbardziej, a uprawy rolne mogą doznać ogromnych uszczerbków.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Koniec z podnoszeniem cen maseczek ochronnych? Ministerstwo ustali cenę maksymalną

Dwaj lekarze pokonali koronawirusa. Mieli nieznany dotąd nikomu objaw COVID-19

Już nie Chiny, Włochy ani USA. Oto nowe epicentrum pandemii koronawirusa

Nie miała żadnych objawów wirusa. Dowiedziała się o nim, kiedy zaraziła swoje 17 dzieci

Ekspert WHO: nie możemy liczyć na to, że szczepionka ochroni nas przed Covid-19