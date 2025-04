3 z 4

Co kryją w sobie warzywa i owoce?

30 dni bez DODAWANEGO cukru

Muszę to wciąż powtarzać, choć myślałam, że to akurat jest proste. Chcę nie jeść rzeczy do których ktoś DODAŁ cukier.

Wiem, że cukier jest w owocach, że laktoza to tzw. cukier mleczny, że jest w gotowanej marchewce i wielu, większości produktów. Ale to jest NATURALNY cukier, którego nikt nie dodawał. Z tym nie chcę (na razie?) walczyć? Nie chcę jeść tylko (a może aż?!) tego, do czego ktoś dodał cukier!

