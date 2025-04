Gdy patrzymy na Carolyn Hartz, mamy wrażenie, że ledwo przekroczyła 40. rok życia: ma zgrabną, szczupłą sylwetkę, jędrną skórę i twarz, na której ledwo można dostrzec zmarszczki. Tymczasem ta piękna brunetka, chociaż trudno w to uwierzyć, ma już 70 lat! Jaki jest sekret jej młodego wyglądu?

Carolyn Hartz pochodzi z Australii, ale od niedawna rozpisują się o niej media na całym świecie. Trudno się temu dziwić – jest prawdziwą sensacją zważywszy na to, jak się prezentuje. Dlaczego wygląda tak młodo i – nie bójmy się tego słowa – nieskazitelnie? Okazuje się, że to dzięki temu, że od 28 lat nie je cukru. Zamiast niego używa jedynie ksylitolu. Ta zmiana żywieniowa była przełomem w jej życiu, a zdecydowała się na nią wierząc, że dieta pozbawiona cukru pozwoli jej zachować zdrowie i kondycję.

Jeśli jednak wydaje się wam, że odstawieniu cukru było dla Carolyn łatwizną, to jesteście w błędzie. W przeszłości była od niego uzależniona i potrzebowała dużego samozaparcia, by nie sięgać po słodzone przekąski.

Nie od dziś wiadomo, że nasz metabolizm spowalnia wraz z wiekiem. To oznacza, że w pewnym momencie musimy nad nim przejąć kontrolę, dokonując zdrowszych i bardziej świadomych wyborów. Uważam, że to niezwykle ważne, aby być świadomym rodzaju jedzenia, jakie codziennie spożywamy. Bezmyślne wybory żywieniowe prowadzą do niepotrzebnego przyrostu masy ciała

– mówi Australijka.