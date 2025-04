Już w sobotę 9 maja w kultowym Klubie Harenda w Warszawie o godzinie 18.30 wystąpią mistrzowie stepowania z Hiszpanii Ivan Bouchain, Ludovico Hombravella i Lucas Tadeo. Występ poprzedzą pokazy uczniów Warszawskiej Szkoły Stepowania TIP TAP.

Warsaw Tip Tap Run: idealny pomysł na weekend

To będzie weekend pełen wrażeń i warsztatów stepowania, a sobotni wieczór i pokazy uświetni jazzowy zespół w składzie Mikołaj Poncyliusz - gitara, Radek Nowak- trąbka, Kacper Kazimierczak - perkusja, Adam Prokopowicz – kontrabas. To jedyna taka okazja, żeby na jednej scenie zobaczyć wielkich mistrzów i posłuchać na żywo muzyki jazzowej i swingowej w najlepszym wykonaniu! Latynoscy goście są twórcami W.O.T.O. ("Walk On Tap On"), ruch który stara się zgromadzić artystów różnych dyscyplin interaktywnych w kontekście muzycznym prowadzonych przez stepujących tancerzy. W ciągu ostatnich 7 lat prezentowali własne i nietuzinkowe pokazy, zaczynając od własnych utworów muzycznych poprzez prace z tancerzami hip hopowymi, muzykami wszelkiego rodzaju, raperami, beat boxerami, aktorami i innymi artystami. Powstały z tego bardzo świeże i jedyne w swoimi rodzaju inscenizacje wystawiane w dużych, dobrze znanych teatrach, ale także w barach jazzowych i na ulicach.

fot. materiały prasowe

Mistrzowie stepu: kim oni są?

Lucas Tadeo - u kształtował się jako tancerz stepując w Berlinie, Barcelonie i Nowym Jorku. Promuje stepowanie i od 2007 roku organizuje i jest gospodarzem konkursów i warsztatów stepowania w Berlinie, Madrycie i Barcelonie.

u kształtował się jako tancerz stepując w Berlinie, Barcelonie i Nowym Jorku. Promuje stepowanie i od 2007 roku organizuje i jest gospodarzem konkursów i warsztatów stepowania w Berlinie, Madrycie i Barcelonie. Ludovico Hombravella - śpiewał, tańczył i grał na scenie od 10 roku życia. Początkowo w Meksyku, następnie w Madrycie i Barcelonie. Przez ostatnie 15 lat skupił się na stepowaniu i od lat jest znanym i cenionym tancerzem na europejskiej scenie stepowania.

- śpiewał, tańczył i grał na scenie od 10 roku życia. Początkowo w Meksyku, następnie w Madrycie i Barcelonie. Przez ostatnie 15 lat skupił się na stepowaniu i od lat jest znanym i cenionym tancerzem na europejskiej scenie stepowania. Ivan Bouchain - pierwszy kontakt ze "sceną" miał w teatrze w 1998 roku w Meksyku, jego rodzinnym mieście. Po przystąpieniu do Asociación Nacional de Actores, poświęcił się całkowicie tańcu. W 2002 roku postanowił przenieść się do Barcelony.

To będzie weekend pełen wrażeń i warsztatów stepowania, a sobotni wieczór i pokazy uświetni zespół jazzowy w składzie: Mikołaj Poncyliusz - gitara, Radek Nowak- trąbka, Kacper Kazimierczak - perkusja, Adam Prokopowicz – kontrabas. Czekamy na was!

Na podstawie materiałów prasowych

