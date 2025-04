23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki. Z tej okazji zapytaliśmy Michała Tomaniaka, Dyrektora Działu Książki w Empiku o to, po jakie ksiązki najchętniej sięgamy oraz jaka jest kondycja polskiego czytelnictwa.

Czy to prawda, że Polacy czytają coraz mniej?

Michał Tomaniak: Wskaźniki czytelnictwa w Polsce nie napawają optymizmem szczególnie na tle innych krajów Unii Europejskiej. Z badań Eurobarometru z 2013 r. wynika, że średnio w krajach UE odsetek osób, które czytają więcej niż 5 książek w roku waha się między 40 a 50%, w Szwecji to aż 65%! Co prawda czytelnictwo Polaków rośnie, jednak bardzo nieznacznie. Odsetek osób, które nie przeczytały w ciągu roku żadnej książki spadł zaledwie 3% procent – z 61 do 58% ogółu społeczeństwa (źródło: badanie „Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku” przygotowanego przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej). Na szczęście ani w naszych salonach, ani na empik.com nie odczuwamy tej negatywnej tendencji. Rok do roku notujemy wzrosty sprzedaży książek, zarówno tradycyjnych, jak i e-booków.

Jakie książki czytają Polki?

Michał Tomaniak: Przede wszystkim kobiety czytają więcej. Jasno wykazuje to cytowany wyżej raport Biblioteki Narodowej. Według niego wśród czytelników książek znajdziemy zdecydowanie więcej kobiet (50%) niż mężczyzn (32%). Na top liście Empik sprzedaży za pierwszy kwartał 2015 w naszych salonach królują aż trzy pozycje E L James: „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, „Ciemniejsza strona Greya” oraz „Nowe oblicze Greya”. Dzięki popularności tych pozycji zaobserwowaliśmy powrót mody na literaturę erotyczną, po którą chętniej sięgają właśnie kobiety. W naszym podsumowaniu pierwszego kwartału bardzo dobrze wypadła także bardzo kobieca książka – „Love, Rosie” Cecelii Ahern. Triumfy święci obecnie również kryminał i sensacja, choć po te gatunki równie chętnie sięgają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W tej kategorii szczególną popularnością cieszyły się ostatnio książki Zygmunta Miłoszewskiego oraz „Blackout” Marca Elsberga.

Książka tradycyjna czy e-book?

Michał Tomaniak: Rzeczywiście w ostatnich latach obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania e-bookami – rok do roku na empik.com odnotowujemy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży w tej kategorii. Jednak nie zmienia to faktu, że książka drukowana radzi sobie ciągle doskonale. W formie e-booka najczęściej wybierane są gatunki cieszące się popularnością wśród ludzi młodych oraz w średnim wieku. Są to powieści sensacyjne, kryminały i fantastyka. W ostatnim czasie rośnie także zainteresowanie tytułami dla dzieci i młodzieży. Wzrost sprzedaży e-booków napędza stale rosnąca liczba posiadanych przez Polaków czytników, a także rosnąca popularność tabletów, które dla młodych ludzi – oprócz źródła rozrywki – coraz częściej stanowią wygodny sposób na czytanie e-książek. Zapach zadrukowanych stron nadal ma swoich wiernych fanów, bez względu na wiek, dlatego ciągle nie podzielamy zdania wieszczącego koniec książki papierowej.

Oto top lista w salonach Empik w I kwaratale 2015 roku:

Keri Smith „Zniszcz ten dziennik ” Keri Smith „To nie książka” E. L. James „Pięćdziesiąt twarzy Greya” Zygmunt Miłoszewski „Ziarno prawdy” E. L. James „Ciemniejsza strona Greya” Gayle Forman „Wróć jeśli pamiętasz” Zygmunt Miłoszewski „Gniew” Cecelia Ahern „Love, Rosie” Zygmunt Miłoszewski „Uwikłanie” E. L. James „Nowe oblicze Greya” Sylvia Day „Wybór Crossa” Regina Brett „Bóg nigdy nie mruga” Regina Brett „Jesteś cudem” Gayle Forman „Zostań, jeśli kochasz” Marc Elsberg „Blackout” Małgorzata Halber „Najgorszy człowiek na świecie” John Green „Gwiazd naszych wina” Martina Stoessel „Po prostu Tini” Gillian Flynn „Zaginiona dziewczyna” Nela „Nela na 3 kontynentach”

