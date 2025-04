Dziewczyna ze wsi o wielkich marzeniach, która za mąż wyjść nie chciała, z domu uciekła, na studia wyjechała. A za mąż jednak wyszła, i to z miłości. Po drodze jednak perypetie Kasi Solskiej bawiły nas do łez. Zliczenie wszystkich zabawnych scen, dialogów i epizodów to wyższa matematyka, dlatego wybrałyśmy kilkanaście z nich, które z uśmiechem czasem cytujemy w redakcji na głos, śpiewając "Szukaj mnie" Edyty Geppert.

Powstaje scenariusz do 3. części "Kogla-Mogla"

Niezapomniane dialogi, które weszły do obiegowego słownika warto obejrzeć ponownie. Obie części, zarówno "Kogel-Mogel", jak i "Kogel-Mogel 2: Galimatias", to kopalnie zabawnych cytatów. A żeby was zachęcić, zaczynamy od mistrzowskich sentencji Pani Wolańskiej!

Pani Wolańska, jakby mistrzyni

1.

"Inaczej pójdziesz do przedszkola i będą cię znowu przywiązywać do kaloryfera!" (do Piotrusia).

2.

"Marian, no zrób coś. Zobacz, przecież on jest jakby bez spodni!"

(do męża, na widok Pawła Zawady w domu).

3.

"To dziecko chciało mnie zabić! Jesteś taki sam jak twój ojciec!" (do Piotrusia).

4.

"Mówił, że śni mu się jakiś stwór z kosmosu, co ma wyłupiaste oczy i świecący palec i żeby mu takiego kupić!" (do koleżanek).

5.

"Piotruś jest już właściwie dorosły" (o synu, który ma 6 lat).

6.

Barbara Wolańska: Ja nie pozwolę, żeby ta dziewczyna zrujnowała moje małżeństwo!

Koleżanka: A niedawno mówiłaś, że chciałaś się rozwieść z Marianem.

Barbara Wolańska: Ale nie on ze mną!

7.

Barbara Wolańska: Marian, zrób coś, ja oszaleję! Zmoczył [syn] już trzecie prześcieradło!

Marian Wolański: Tak płacze biedactwo?

Barbara Wolańska: Tak leje! No mówił, że będzie sikał...

8.

"Marian! Tu jest jakby luksusowo (o mieszkaniu Kasi i Pawła)".

9.

Barbara Wolańska: Przecież to jest jakby rodzony syn mamy!

Babcia Piotrusia: I poniekąd twój mąż, niestety.

Barbara Wolańska: Niestety.

10.

Barbara Wolańska: Ależ Marianie! Przecież pani Kasia jest już mężatką, a jej mąż jest tu jakby obecny...

Paweł Zawada: Ale tylko jakby...

Zenon Solski, tata Kasi

11.

Pani Solska: Oj córciu, córciu! Już ty panienką długo nie będziesz!

Zenon Solski (ucinając): I bardzo dobrze!

12.

"Jak mówię, to mówię, a jak mówię, to wiem".

13.

"Nie ma takiej możliwości, żeby było coś niemożliwe".

14.

"Taka możliwość jest niemożliwa!"

15.

Zenon Solski: Mus jest, żebyś ty szła za mąż!

Kasia Solska: Ja tam takiego musu nie czuję, ja czuję mus, żeby się uczyć.

Zenon Solski: Ale gospodarka czuje mus!

Kasia Solska: To niech gospodarka się wydaje za Kolasę, nie ja.

16.

Staszek Kolasa: Tylko chciałem się dowiedzieć, co Kasia, jak Kasia się ustosunkowała?

Zenon Solski: Jakby to powiedzieć i nie skłamać?

Pani Solska: Zenek, kulturalnie i delikatnie. (Szarpiąc go): Kulturalnie.

Zenon Solski: Nie ciągaj mnie. Więc jakby to powiedzieć. Powiem jak w telewizji, panie Kolasa. Na dzień dzisiejszy ona to przyjęła do aprobującej wiadomości... No i co pan powie? Tak się ucieszyła, że trzeba ją było zamknąć na górce. Ona nie chce iść za mąż i już.

Pani Solska: Zenek, przecież miało być kulturalnie. I delikatnie.

Zenon Solski: Cicho, babo! Przecież mówię delikatnie. Jakbym powiedział, że nie chce iść za niego, toby było niedelikatnie, ale ona całkowicie nie chce i już!

17.

Kasia Solska: Wypuśćcie mnie! Jestem pełnoletnia!

Zenon Solski: Pełnoletnia to może ty i jesteś, ale pełna rozumu to nie! (kiedy nie chciała wyjść za mąż)

Pani Solska, mama Kasi

18.

"No przecież dla przyjemności nikt nie pije, tylko jak mus".

19.

Kasia Solska: Ale ja go nie kocham!

Pani Solska: To nawet lepiej... bo od tej miłości to człowiek całkiem głupieje. A jak sobie tak spokojnie wykarkuluje, to całkiem inna karkulacja.

20.

Zenon Solski: Stasiu Kolasa byłby lepszy [jako zięć].

Pani Solska: Może lepszy, bo taki swojski. Ale nie taki przystojny.

21.

Paweł Zawada: Wszystko mama zapamiętała?

Pani Solska: Mniej więcej.

Paweł Zawada: Ale mniej czy więcej?

Pani Solska: Większe pół.

Pozostałe cytaty, które zapadają w pamięć

22.

"Ja tam jestem za równouprawnieniem, ale kobieta ma słuchać męża!"

(Paweł Zawada)

23.

"Ja zrobiłem swoje i mogę odejść w spokoju sumienia".

(Marian Wolański)

24.

"Otóż stryjeczny wuj szwagra mego drugiego męża (...), niesłychanie przystojny..."

(Wolańska, babcia Piotrusia)

