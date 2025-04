Wzruszające filmy to osobna kategoria kinematografii: mogą to być bardzo wzruszające filmy o miłości, lub dramaty psychologiczne czy... wzruszające filmy o psach. Każdy znajdzie coś dla siebie, a każdy, kto przynajmniej raz w życiu oglądał wzruszające filmy zna uczucie, gdy łzy lecą strumieniami.k

Nie lubimy płakać, ale czasem to doświadczenie ubogaca nas i oczyszcza. Dobrze zrealizowany wzruszający film powinien na długo zapaść w pamięć i serce. Wzruszające filmy można podzielić na fikcyjne wzruszające filmy o miłości, wzruszające filmy wojenne czy tzw. true stories, czyli wzruszające filmy na faktach.

Nie wiedzieć czemu, każdy z nas potrzebuje zmierzyć się ze sobą i poznać granice swojej wrażliwości. Na niektórych wzruszających filmach miliony widzów wylały hektolitry łez, w tym także i my. Z pewnością znacie wzruszający film wojenny z Melem Gibsonem pt. "Braveheart", czy wzruszający film młodzieżowy - "Szkoła uczuć". Choć są obsadzone w zupełnie innych realiach czasowych i odmiennym kontekście - wzruszają i wyciskają łzy w podobnej ilości.

Nie chcemy jednak prezentować tytułów dobrze znanych, kinowych hitów wśród wzruszających filmów.

Wzruszające filmy o miłości

Najchętniej oglądane i najczęściej poszukiwane są wzruszające filmy o miłości, filmy romantyczne, ale nie komedie, a raczej oparte na faktach wzruszające historie związków. Do takich należy wzruszający „Pamiętnik” w reżyserii Nicka Cassavetsa z Ryanem Goslingiem i Rachel McAdams w rolach głównych. To klasyczny wyciskacz łez. Na szczególną uwagę, choć jest mniej znanym wzruszającym filmem romantycznym, zasługuje także „Zakochany bez pamięci” - jest to prosta konstrukcja melodramatu, która zyskała dzięki genialnej roli Jima Carreya. Pamiętajmy jednak, że wzruszające filmy o miłości to nie tylko historie o relacjach damsko-męskich, a również o miłości rodzicielskiej, szczególnie matki do dziecka oraz przyjacielskiej.

Wzruszające filmy romantyczne... inaczej

Naszym typem jest film „Stalowe magnolie”, który choć jest znany, to nigdy nie doczekał się wyróżnień. Życie przyjaciółek jest nierozerwalnie związane z miejscowym salonem piękności, w którym można zadbać o modną fryzurę, poddać się zabiegom upiększającym, a także porozmawiać o życiowych problemach. Wiadomość o poważnej chorobie córki jednej z przyjaciółek odmienia życie kobiet.

Jeśli cenicie takie kino, zerknijcie także na polską produkcję Macieja Dejczera, „300 mil do nieba”. Jędrek i Grześ mieszkają ze swoją rodziną w ciężkich warunkach. Chłopcy postanawiają zmienić swoje życie. W tym celu uciekają z domu i próbuje przedostać się do Szwecji. Ukrywają się pod podwoziem TIR-a i w ten sposób trafiają do Danii. To wzruszający film o miłości braterskiej, o miłości do marzeń. Mnie wzruszył do głębi oscarowy "Moonlight" - film wieloaspektowy, opowiadający o niespełnionej miłości, o braku miłości i uczuciu, jakie rodzi się między chłopcami.

Współcześnie prym wiodą również wzruszające filmy o psach (pamiętacie „Lessie”? Nigdy się nam nie znudzi) czy wzruszające filmy o koniach „Mustang z dzikiej doliny” (zdecydowany faworyt) i innych zwierzętach („Zaklinacz koni”). Produkcje opowiadające o niezwykłej więzi między człowiekiem a zwierzęciem.

Wzruszające filmy wojenne – często płaczemy na filmach historycznych, takich jak „Miasto '44”, „Katyń”, „Wołyń”. Silnie oddziałują na psychikę i zapadają w pamięć. W naszym zestawieniu znajdziecie mniej lub bardziej oczywiste wzruszające filmy - polecamy przejrzeć propozycje.

