W sieci znajdziecie całą masę rankingów najlepszych powieści kryminalnych wszech czasów. Nowe tytuły pojawiają się co chwila - trudno w tym gąszczu odnaleźć prawdziwe perły, ale możecie być pewne, że kryminały, które prezentujemy w tym materiale, są warte waszej uwagi!

Nasz wybór: książki, które mogłybyśmy czytać do końca życia

Kryminały książkowe

W gronie najczęściej wymienianych i cytowanych autorów powieści kryminalnych znajdują się głównie nazwiska męskie (Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Frederick Forsyth, Stieg Larsson). Z wiadomych względów w ścisłej czołówce znajduje się również nazwisko Agathy Christie, królowej kryminałów, spisków, intryg literackich, która po dziś dzień jest fenomenem na skalę światową, kiedy mówi się o literaturze kryminalnej. Kobiety potrafią pisać kryminały i robią to dobrze, co nie dla każdego jest oczywistością. Mówi się, ze dopiero XXI wiek otwiera autorkom trzymających w napięciu powieści drzwi do bycia pisarkami cenionymi i szanowanymi.

Kobieca literatura kryminalna

Książki kryminalne, które warto przeczytać? U wielu takie pytanie wzbudza jedynie uśmiech i politowanie, bo kryminały kojarzą się jedynie z literaturą rozrywkową, mało wzniosłą - po prostu literaturą popularną, a to najobszerniejsza kategoria powieści.

Dobry kryminał zapada w pamięć i ceni się go na długo. Ma też swoje kontynuacje: tak jest w przypadku chociażby Katarzyny Bondy i jej tetralogii kryminalnej: "Cztery żywioły Saszy Załuskiej". Pisarka w 2007 zadebiutowała powieścią kryminalną "Sprawa Niny Frank", która zdobyła uznanie i została nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru, a przez wydawnictwo Media Express została wyróżniona nagrodą Debiut Roku. "Okularnik" zdobył tytuł Bestsellera Empiku 2015 w kategorii literatura polska. To mówi wiele.

Piórem niewieścim. Polki-autorki

Za klasykę kobiecej literatury kryminalnej uznaje się twórczość Joanny Chmielewskiej. Joanna Chmielewska jest niewątpliwie najpopularniejszą współczesną pisarką polską, autorką 42 tomów prozy, głównie dla dorosłych, lecz i dla młodzieży. Każda jej nowa książka prawie automatycznie wędrowała na szczyty polskich list bestsellerów i utrzymywała się tam długo. Ostatnie powieści Chmielewskiej to "Porwanie" (2009), "Byczki w pomidorach" (2010) i "Gwałt" (2011).

Na szczególną uwagę zasługują także Gaja Grzegorzewska i Katarzyna Kwiatkowska. Kiedy Grzegorzewska zaczynała przygodę z prozą kryminalną, w Polsce zdecydowanie dominował kryminał retro. Autorka "Nocy z czwartku na niedzielę" (2007) od początku stawiała na kryminał współczesny, zabarwiony społecznie, obyczajowo. Próbuje ukazać polskie "tu i teraz", problemy, radości i lęki Polaków, portretując osoby z bardzo różnych środowisk. począwszy od majętnych, goniących za karierą ludzi mediów, a skończywszy na tkwiących w beznadziejnej egzystencji albo uwikłanych w działalność przestępczą blokersów

Katarzyna Kwiatkowska Za debiut, – Zbrodnia w błękicie – nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru, Kolejne powieści Katarzyny Kwiatkowskiej zyskały jej grono wiernych czytelników . Jej wyróżniki to. m.in. mistrzowska intryga, doskonałe dialogi i skrojone na miarę postaci. Kwiatkowskiej przyklejono etykietkę "w stylu Agathy Christie", bo wzorowała się na niej, gdy zaczynała swoją karierę. Naszym zdaniem ma własny i coraz bardziej rozpoznawalny styl, czemu dowodzi chociażby "Kamienna Góra".

Macie swoje ulubione kryminały? Polecajcie je w komentarzach!