Widziałyście już wszystkie fajne seriale o policjantach detektywach, zaginionych ofiarach, niezbadanych sprawach, dziwnych zaginięciach? Z pewnością nie! Zastanawiacie się, jaki serial obejrzeć wieczorem? Odpowiedzią może być Netflix i jego coraz bardziej obszerna baza tytułów - w tym kryminalnych.

Teraz czas na kryminały, detektywów i czasami bardzo przystojnych złoczyńców.

1. Sherlock

Dobra, miejmy już za sobą "Sherlocka", który na tej liście znaleźć się musi, a którego i bez tego wszyscy znają i kochają. Kultowy serial BBC, który występującego w roli głównej Benedicta Cumberbatcha uczynił gwiazdą. Jego bohaterem jest słynny detektyw z kart powieści Artura Conana Doyle'a: Sherlock Holmes. Z tą różnicą, że akcja serialu została przeniesiona w czasy współczesne. Cała reszta z grubsza się zgadza, kolejne odcinki krótkich serii oparte są na podstawie konkretnych opowiadać Doyle'a. Sherlockowi, jak zawsze, towarzyszy nieodłączny doktor Watson (Martin Freeman) i razem są w stanie rozwiązać każdą, nawet najbardziej absurdalną zagadkę kryminalną. "Sherlock" błyszczy znakomitymi i dowcipnymi dialogami, zaskakuje na każdym kroku, a gdy się kończy widzowie krzyczą o jeszcze!

Na Netfliksie: 3 sezony.

2. Elementary

Amerykanie pozazdrościli Brytyjczykom ich wersji uwspółcześnionego Sherlocka Holmesa i zrobili swoją wersję uwspółcześnionego Sherlocka Holmesa. Poszli nawet kawałek dalej, bo u boku detektywa (w tej roli Jonny Lee Miller) postawili panią doktor Joan Watson (Lucy Liu). Niektórzy twierdzą, że "Elementary" to gorsza wersja "Sherlocka" i swoje racje mają, ale dla miłośników rozwiązywania zagadek kryminalnych czy to aż tak ważne? "Elementary" swoje zalety ma, inaczej nie doczekałby się – na chwilę obecną – pięciu sezonów. Zbrodnia i humor, taka kombinacja atutów zapewnia dobrą rozrywkę na wieczór, bo przecież nie wszystkie seriale muszą być wybitne. Wystarczy, że dobrze się je ogląda.

Na Netfliksie: 3 sezony.

3. Hannibal

Hannibal Lecter, jeden z najbardziej przerażających, a zarazem wyrafinowanych seryjnych morderców w historii literatury i kina w końcu musiał trafić do telewizji. Trafił z przytupem, choć wielu widzów było zawiedzionych zbyt ambitną i równie wyrafinowaną co jej bohater produkcją. Nie udało się jej twórcom doprowadzić tej historii do końca, ale i tak powstał serial nietuzinkowy, którego jednym z głównych atutów odtwórca roli tytułowej – Mads Mikkelsen. Wcielił się tu w postać psychiatry z Baltimore, który pomaga w śledztwach obdarzonemu dużą intuicją agentowi Willowi Grahamowi. Intuicja Grahama nie zawiodła i szybko zorientował się, że Hannibal Lecter w wolnych chwilach uprawia kanibalizm. Tyle że zorientować się, a doprowadzić do aresztowania to zupełnie inna para kaloszy.

Na Netfliksie: 3 sezony.

4. Dexter

Ukochany seryjny morderca całego świata – Dexter Morgan. Pracownik wydziału policji w Miami, dla którego zajmuje się analizą krwi znajdowanej na miejscach zbrodni. Najinteligentniejszy pracownik na komisariacie, na którym przez długi czas prawie nikt nie widzi niczego podejrzanego w tym, że wyjątkowo często znika ślad po przestępcach, którym udało się uniknąć kary w sądzie. Dzięki temu Dexter może spokojnie kontynuować swoje małe hobby, jakim jest zabijanie takich właśnie przestępców. Problem jedynie w podejrzewającym go o niecne czyny sierżancie Doaksie. Jeden z najciekawszych seriali telewizyjnych ostatnich lat, który w końcówce zmienił się w karykaturę samego siebie, ale przez pierwsze sezony zapewniał rozrywkę na najwyższym poziomie. Głównie dzięki Michaelowi C. Hallowi w roli pozbawionego uczuć Dextera.

Na Netfliksie: 8 sezonów.

5. Upadek (The Fall) - nasz faworyt!

Mieliśmy już w zestawieniu błyskotliwego i efektownego "Sherlocka", a teraz czas na jego koleżankę po fachu Stellę Gibson. W tej roli niezapomniana agentka Scully, czyli Gillian Anderson. Stella przybywa do Belfastu, by wyjaśnić nierozwiązaną zagadkę zbrodni. Jest zdolną i doświadczoną panią detektyw, która szybko orientuje się, że w sprawę zamieszany jest seryjny morderca polujący w mieście na młode dziewczyny. Tymczasem ów seryjny morderca, jego tożsamość nie jest zagadką, ma swoje własne kłopoty. W przerwach w mordowaniu wikła się w związek z opiekunką swoich dzieci, a wiadomo, że dziewczyny to zawsze kłopoty. Jeśli jeszcze ktoś nie zaciekawił się tym mrocznym kryminałem, podpowiadam, że w roli seryjnego mordercy przystojny Christian Grey, czyli Jamie Dornan.

Na Netfliksie: 2 sezony.

6. Broadchurch

Kolejna brytyjska zagadka zbrodni, kolejny brytyjski detektyw, kolejny świetny serial do natychmiastowego obejrzenia, jeśli jeszcze się tego nie zrobiło. A przynajmniej jeśli chodzi o pierwszy sezon, bo drugi w zasadzie można przemilczeć. Nazywany brytyjskim "Miasteczkiem Twin Peaks" "Brodachurch" skupia się wokół śmierci 11-latka, który skoczył/spadł/został zepchnięty w dół miejscowych urwistych klifów. Szybko okazuje się, że serialowe miasteczko Broadchurch ma całą stertę pochowanych w szafach szkieletów, a w sprawie małego Danny'ego nic nie jest do końca jasne. W przeciwieństwie do "The Fall" w "Broadchurch" do samego końca nie wiemy, kto i dlaczego, więc wszyscy miłośnicy kryminalnych zagadek i zaskakujących zwrotów akcji powinni zwrócić uwagę na ten serial. Choć wiele fanek „Broadchurch” ogląda go tylko dla Davida Tennanta w roli głównej. Cóż, co kto lubi.

Na Netfliksie: 2 sezony.

7. Pablo Escobar, el Patron del mal

Skończyliście oglądać "Narcos" i zafascynowani postacią Pabla Escobara chcecie więcej? Netflix ma dla Was dużo więcej. Konkretnie aż 74 odcinki serialu o najsłynniejszym kolumbijskim baronie narkotykowym, któremu nie tylko marzyło się bogactwo, ale i przede wszystkim władza. Escobar zbudował swoje królestwo na przemycanej do Stanów kokainie, ale też zmienił życie wielu mieszkańców najbiedniejszych dzielnic Medellin, którzy mieli go za swojego zbawcę i opiekuna. Jest w historii Escobara wiele wątków, które wystarczają na 74-odcinkową epopeję, ale trzeba pamiętać, że "Pablo Escobar, el Patron del mal" to południowoamerykańska telenowela z wszystkim wadami i zaletami tego specyficznego gatunku. No i nie jest to typowy kryminalny serial, ale bad boy-ów tak całkiem sporo...

Na Netfliksie: 1 sezon.

8. Sposób na morderstwo (How to Get Away with Murder)

A skoro już przy nie do końca kryminałach jesteśmy, nie sposób nie wspomnieć o "Sposobie na morderstwo", który to serial również znajdziecie na Netfliksie. Elegancką kancelarię prawniczą zamieniamy na studia prawnicze, by poznać tam błyskotliwą Annalise Keating (Viola Davis). U Annalise chce studiować każdy przyszły prawnik, bo dobrze wie, że choć za swoją niedostateczną wiedzę często zostanie zgnębiony w sposób wstydliwy, to po takich zajęciach nikt nie zagnie go potem na sali sądowej. A Annalise wcale nie ułatwia sprawy swoim studentom, będąc wykładowczynią twardą i dość niesympatyczną w obyciu. Gdy ją poznajemy, właśnie zadaje studentom kolejną pracę domową w oparciu o starą sprawę, której na pewno nie rozwiążą i Annalise znów będzie miała okazję błysnąć swoją nieomylnością. Ciekawe, czy będzie tak samo mądra, gdy wraz ze studentami zostaną wplątani w morderstwo, które wstrząśnie całym uniwersytetem.

Na Netfliksie: 2 sezony.

9. Scream

Serialowa wersja znanego slashera (w skrócie: film o mordercy, który zabija nastolatki) od początku skazana była na niepowodzenie. Gwoździem do trumny miała być stacja, która wzięła się za jego produkcję, czyli MTV (tak, ta, na której kiedyś puszczano teledyski), która zupełnie nie pasowała do morderczych klimatów. A jednak, stało się inaczej. Serialowy "Scream" okazał się bardzo porządnym serialem pełnym zwrotów akcji i stałego zastanawiania się nad tym, kto jest mordercą. Jego akcja umiejscowiona w małym amerykańskim miasteczku skupia się na grupie licealistów, którzy stają oko w oko z legendarnym mordercą w masce, który rzekomo przed laty zginął marnie. A jednak, jego legenda ożywa na nowo i nikt nie jest bezpieczny. Córka policyjnej patolog, filmowy geek, bogata królowa piękności i inni stają do walki o spokój miasteczka i rozwiązanie tajemnicy mordercy.

Na Netfliksie: 2 sezony.

