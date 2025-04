Książki dla dzieci inne, niż wszystkie - zobacz przegląd

Czytanie dzieciom to jedna z czynności, które powinna wejść rodzicom w nawyk. I czytanie uważne i mądre - książek i bajek, które pomogą ukształtować światopogląd, dostarczą wiedzy, wzbudzą ciekawość świata. Przygotowałyśmy zestawienie książek niebanalnych, pięknie wydanych i interesujących z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci.

Nie cierpiałam "Dzieci z Bullerbyn", a tytułowa Ania z Zielonego Wzgórza irytowała mnie do granic możliwości. Jako dziecko przepadałam za Andersenem i Baśniami Braci Grimm. Historie wędrówek trzech synów króla czy ciemiężonej pasierbicy czytałam wielokrotnie. Ceniłam sobie książki o przygodzie, przyjaźni, ale przede wszystkim te, które poruszały mnie do łez. Dlatego nigdy nie zapomnę cienkiej żółtej książeczki pt. "O psie, który jeździł koleją". Do dziś uwielbiam zwierzęta i nie mogę znieść widoku ich cierpienia. Nie wpoiła mi tego babcia, zabawy na świetlicy czy Elementarz, a własnie mądre i ważne lektury, które chłonęłam od dnia, w którym odkryłam, że potrafię płynnie czytać ze zrozumieniem. To one kształtują wrażliwość młodego człowieka i nie są oderwane od rzeczywistości.

Mój wybór padł m.in. na pozycje wydane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: "Mój pies Lala" autorstwa Romana Kenta. Ze wstępu autora wynika, że opisuje on w niej relacje ludzi i zwierząt (ze szczególną uwagą psów) w kontekście Zagłady, którą on sam przeżył. Rozgrywająca się w łódzkim getcie historia miłości małego Romka i jego psa Lali może pomóc w zrozumieniu, czym jest wojna, czym jest przemoc, czym poniżanie ludzi.

"Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci" to okazja, aby pokazać najmłodszemu pokoleniu, czym jest magia ukryta w stronicach książek. Święto książki dla dzieci zostało ustanowione w 1967 roku. Jest obchodzone 2 kwietnia, w rocznicę urodzin duńskiego poety a zarazem jednego z największych światowych baśniopisarzy Hansa Christiana Andersena. Ma im pomóc w zainteresowaniu się słowem pisanym, a także przyjrzeniu się literaturze dziecięcej uważniej, bo niesłusznie bywa określana jako twórczość marginalna, niepoetycka, powierzchowna.

W przeglądzie książek dla dzieci nie brakuje po prostu pięknie ilustrowanych, inspirujących książek o biologii, stosunkach społecznych, historii, po które powinni też sięgnąć niektórzy dorośli... Zerknijcie koniecznie!

