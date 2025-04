Romantyczna powieść "Bezmyślna" to ściskająca za serce historia, zwłaszcza jeżeli czytelnik zaznał choć części tego, czego muszą doświadczyć jej bohaterowie. Każda kobieta przeżywa wzloty i miłosne upadki, dlatego też z pewnością będzie mogła wszystkie emocje przeżywać razem z bohaterką.

Reklama

"Bezmyślna" - recenzja

Kiera i Denny wydają się być naprawdę szczęśliwą parą. Kiedy razem wyjeżdżają do nowego miasta, aby zacząć wspólne życie – on jako stażysta w znanej firmie reklamowej, ona zaś jako studentka na renomowanym uniwersytecie – wszystko wydaje się idealnie układać. Potem jednak nieprzewidziane okoliczności zmuszają parę do tymczasowej rozłąki. Kiera czuje się osamotniona, zdezorientowana; potrzebuje opieki i pocieszenia. Na pomoc przychodzi jej współlokator, lokalny gwiazdor rocka – Kellan Kyle. Jego przyjaźń pomaga Kierze poradzić sobie z uczuciem wyobcowania w nowym mieście. Kiedy jednak jej samotność staje się coraz bardziej intensywna, relacje z Kellanem ulegają stopniowej przemianie. A potem pewnej nocy wszystko zmienia się drastycznie... i od tej pory życie żadnego z bohaterów nie jest już takie, jak dawniej.

„Bezmyślna” zmusza do przeczytania jej jednym ciągiem ale ze względu na tematykę.

Każdy czytelnik zinterpretuje tę historię odmiennie.

Jednym z głównych tematów tej książki jest zdrada i to, jak ludzie, których ona dotyczy, radzą sobie później z życiem.

Ktoczyta.pl to księgarnia internetowa z ebookami. Przy tworzeniu jej nazwy twórcy inspirowali się popularną maksymą znanego pisarza Umberto Eco: „Kto czyta książki – żyje podwójnie”. Parafrazując nieco złotą myśl mistrza, można powiedzieć: kto czyta książki elektronicznie – żyje potrójnie. To bowiem, co jest niezaprzeczalną zaletą ebooka, to szybkość, z jaką można do niego dotrzeć. Skracając czas na poszukiwania ulubionej książki, pozostaje nam go więcej na rzecz najważniejszą – lekturę pasjonującej treści. Po prostu możemy przeczytać więcej!

10 zalet e-booków - dlaczego warto je czytać?

10 porad - jak wybrać najlepszy czytnik książek?

KUP E-BOOKA "BEZMYŚLNA"

Reklama

Więcej nowości książkowych 2014:

13 nowości książkowych dla dzieci

"Agencja złamanych serc"

"Meandry miłości"