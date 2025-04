6 z 13

Coś z niczego. EKOzabawy dla małych i dużych, Paweł Chrzanowski, Izabela Górnicka-Zdziech, cena 25,90 zł

Skarbnica pomysłów na świetną zabawę połączoną z mądrym przekazem. Jak razem z dziećmi spędzić czas twórczo, ciekawie i mądrze, wykorzystując to, co mamy na co dzień w domu? Odpowiedź brzmi: EKOZABAWY! W ekozabawach wykorzystuje się przedmioty, które normalnie trafiłyby do kosza, takie jak butelki po napojach, słoiki po dżemach i słoiczki niemowlęce, rolki po papierze toaletowym, tekturowe opakowania, pudełka po butach czy stare gazety. Prace artystyczne oraz zabawy ruchowe zawarte w książce są proste, a zarazem nie wymagają specjalnych przygotowań i zakupów. Większość dzieł dziecko może wykonać samo, nawet bez pomocy rodzica z tego, co aktualnie ma w domu. Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, ich rodziców, a także nauczycieli.