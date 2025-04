E-booki coraz bardziej ropzychają się w branży książkowej i coraz częściej wybierane są zamiast papierowej pubikacji. Nie dziwne, skoro czytanie e-booków ma tyle zalet! Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem ebooków lub nigdy jeszcze nie miałeś z nimi do czynienia, przybliżymy Ci najważniejsze kwestie związane z elektronicznym czytelnictwem.

Reklama

Ebooki – mimo braku materialnej formy książki drukowanej – swoją strukturą przypominają tradycyjną publikację książkową. Wyposażone są w okładkę, spis treści, dzielą się na rozdziały i akapity, zawierają zdjęcia i rysunki. Główna różnica, a zarazem przewaga w stosunku do tradycyjnej książki wynika z właściwości cyfrowej formy oraz elektronicznej dystrybucji.



10 zalet e-booka:

1) możliwość interaktywnego poruszania się po połączonych elementach tekstu, można np. automatycznie przenosić się między odnośnikiem przypisu a jego treścią i z powrotem

2) możliwość powiększania czcionki, co jest szczególnie przydatne dla osób słabowidzących

3) możliwość szybkiego przeszukiwania tekstu pod kątem interesujących nas słów lub fraz

4) możliwość czytania jednego ebooka na różnych urządzeniach

5) oszczędność miejsca: ebook nie zajmuje miejsca na półce, a nawet najsłabszy komputer czy e-czytnik może pomieścić setki elektronicznych tytułów

6) szybkość dostępu: nie trzeba wychodzić z domu, aby kupić ebooka przez internet i niemal natychmiast rozpocząć jego lekturę

7) dostęp do publikacji, które zostały wydane tylko w formie e-booka

8) możliwość kupienia wielu e-booków po bardzo niskich cenach

9) oszczędność miejsca w torebce i możliwość noszenia nawet kilkuset książek w jednym niewielkim i lekkim czytniku

10) o wiele wygodniejsze czytanie w utrudnionych warunkach jak np. podróż środkami komunikacji miejskiej

Reklama

Polki.pl polecają dobrą księgarnię z e-bookami

Ktoczyta.pl to księgarnia internetowa z ebookami. Przy tworzeniu jej nazwy inspirowano się popularną maksymą znanego pisarza Umberto Eco: „Kto czyta książki – żyje podwójnie”. Parafrazując nieco złotą myśl mistrza, możemy powiedzieć: kto czyta książki elektronicznie – żyje potrójnie. To bowiem, co jest niezaprzeczalną zaletą ebooka, to szybkość, z jaką możemy do niego dotrzeć. Skracając czas na poszukiwania ulubionej książki, pozostaje nam go więcej na rzecz najważniejszą – lekturę pasjonującej treści. Po prostu możemy przeczytać więcej!