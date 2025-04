Czytniki książek elektronicznych zyskują coraz większą popularność na świecie. W Polsce możemy spotkać e-czytelników już wszędzie. W autobusach, tramwajach, odpoczywających w parkach, na uczelniach i wybranych bibliotekach. Jeśli chcecie dołączyć do tego grona i zastanawiacie się nad zakupem takiego urządzenia, mamy dla Was poradnik, który ustrzeże przed “marketingowym bełkotem” i pomoże dokonać właściwego wyboru.

10 zalet e-booków - dlaczego warto je czytać?

Przy wyborze e-czytnika nie należy sugerować się na prędkością procesora, czy ilością pamięci RAM. W porównaniu do tabletów, smartfonów, a tym bardziej komputerów czytniki wypadają słabo. Nie jest to jednak ich wadą, a dużą zaletą. Urządzenia te nie wymagają wielkiej mocy obliczeniowej, gdyż służą wyłącznie do odczytu elektronicznych dokumentów. Dzięki temu czytniki e-booków są najlepszym wyborem do e-czytania i ich ceny są przystępne. Co jest najważniejsze przy wyborze czytnika e-booków?

1) Ekran

Najbardziej popularny rozmiar ekranu to 6 cali, który sprawia, że można go zabrać ze sobą wszędzie, a i cena jest przystępna. Najważniejszym elementem w czytnikach e-booków jest ekran oparty na technologii papieru elektronicznego (e-ink). Jest to specjalna technologia, która imituje kartkę papieru. Nie świeci jak ekrany LCD, dlatego można komfortowo korzystać z urządzenia w pełnym słońcu. Nie męczy i nie psuje wzroku. Dzięki bardzo niskiemu poborowi energii umożliwia na korzystanie z urządzenia nawet do 8 tygodniu na jednym ładowaniu baterii. W specyfikacji należy znaleźć właśnie tę informację. Papier elektroniczny lub “E Ink”. Przy tym mogą pojawić się oznaczenia takie jak Vizplex, Pearl, Carta lub HD. Takie oznaczenia jak LCD, TFT dyskwalifikują urządzenie i nie może nazywać się czytnikiem e-booków.

2) Wsparcie standardu EPUB i wygodne czytanie PDF

Format EPUB jest międzynarodowym standardem książek elektronicznych. Większość e-księgarń w Polsce i na świecie, domyślnie sprzedaje e-booki w tym formacie (czasem tylko w nim). Daje to wolność w wyborze miejsca zakupu cyfrowych książek. Publikacje w EPUB umożliwiają najwygodniejszy odczyt. Tekst równomiernie dopasowuje się do ekranu, można zmieniać rozmiar i krój czcionki, odstępy pomiędzy wierszami, czy też justowanie tekstu. Warto również wspomnieć o wygodnym przełączaniu pomiędzy rozdziałami dzięki wbudowanemu spisowi treści. Tego nie gwarantuje popularny format PDF. EPUB wspierany jest przez ok. 95% czytników e-booków na świecie z wyjątkiem urządzeń sprzedawanych przez amerykański sklep Amazon, który stosuje własne rozwiązanie (format MOBI z własnym systemem zabezpieczeń) i czytnik o nazwie Kindle.

3) Polski interfejs

Z wielu badań wynika, że cyfrowi czytelnicy czytają dużo - średnio 9 książek rocznie więcej niż ich ‘papierowi’ odpowiednicy. E-czytelnicy lubią się dzielić książkami, co oznacza, że często wypożyczają urządzenia członkom rodziny - w tym dziadkom i dzieciom. Dla tych grup docelowych ważne jest, aby urządzenie było proste w użytku i by mogli zrozumieć co jest na nim wyświetlane. Przy zakupie warto zatem upewnić się, czy urządzenie posiada polski interfejs (tzw. polskie menu) i polską instrukcję użytkowania. Niektóre czytniki np. Amazon Kindle, czy Kobo nie posiadają polskiego interfejsu.

4) Syntezator mowy

Dzisiejsze technologie umożliwiają nam łatwiejszą konsumpcję e-treści również wtedy, kiedy wykonujemy inne zadania. Jeśli w danym momencie jesteśmy zajęci, to możemy wykorzystać cyfrowego lektora, który przeczyta nam e-książkę. Jest to bardzo wygodne i często używane rozwiązanie. Najlepszym syntezatorem mowy na świecie jest IVONA, który został zaprojektowany przez polskich inżynierów z Gdańska. Jedynymi urządzeniami, które obecnie posiadają ten syntezator mowy są czytniki e-booków Onyx BOOX. Warto spojrzeć, czy urządzenie posiada wejście na słuchawki oraz informację, czy jest zainstalowany syntezator mowy lub też system TTS (text-to-speech). Często widnieje też informacja przy produkcie, że urządzenie posiada funkcję “Czytaj na głos”.

5) Wsparcie i gwarancja w Polsce

Jedną z najważniejszych rzeczy dla większości Klientów jest ewentualny kontakt z producentem i serwisem. Kupując produkt warto sprawdzić, kto daje gwarancję i czy serwis jest w Polsce. To ważne w razie ewentualnych wypadków, kiedy trzeba będzie skontaktować się z obsługą.

7) Możliwość umieszczenia dodatkowej karty pamięci

Dla wielu użytkowników ważne jest korzystanie z własnej karty pamięci, na której trzymają pliki. Pozwala to rozszerzyć zbiór swojej biblioteki o dodatkowe gigabajty. Daje to też dużą wygodę przy kopiowaniu nowych e-booków.

8) Dodatkowe doświetlenie ekranu

Doświetlenie ekranu pozwala czytać w nocy. Na rynku znajdują się urządzenia, które posiadają technologię doświetlenia ekranu. Rzuca to światło na ekran nie kierując go w oczy. Idealnie się sprawdza kiedy czytamy w warunkach słabego oświetlenia zewnętrznego np. w nocy. Jeśli wybieramy model z doświetleniem ważne jest, aby rozdzielczość ekranu nie wynosiła mniej niż 1024×758 i ekran E Ink - HD, Carta, czy Pearl.

9) Dotykowy ekran

Ekran dotykowy jest niemalże standardem, ale znajdują się jeszcze na rynku modele, które można obsługiwać tylko przyciskami. Rekomendujemy jednak nabycie urządzenia z ekranem dotykowym, gdyż daje największą wygodę użytkowania.

10) Moźliwość bezprzewodowej łączności

Łączność bezprzewodowa wykorzystywana jest wtedy, kiedy właśnie pragniemy pobrać e-książkę bezpośrednio na urządzenie. Większość modeli posiada możliwość podłączenia się do sieci Wi-Fi, a czasem 3G.

