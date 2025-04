"Meandry milości" to książka dla każdej kobiety! Miłość dla nas jest szczególnie ważna! Kobiety są o wiele bardziej wrażliwe i podatne na różne emocje, a ta książka dostarczy Wam ich naprawdę wiele!

"Meandry miłości" - recenzja książki

Piękną szlachciankę Helenę Tarczyńską zaprzątają wyłącznie myśli o nadchodzącym balu i o sukni specjalnie na tę okazję sprowadzonej z Paryża. Przeznaczenie stawia jednak na jej drodze atrakcyjnego, nieco tajemniczego i smutnego doktora. Kandydatów do ręki Heleny jest więcej, włącznie z hrabią z Krakowa i owdowiałym właścicielem sąsiedniego majątku, ponurym Witoldem Kuźmianem. Ale zanim Helena usłyszy bicie weselnych dzwonów, będzie musiała dorosnąć, przywrócić wielkość rodzinnej fortunie i zwalczyć niejedną przeciwność losu.

„Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz” – tak, cytując klasyka, można określić akcję książki. Dzielna młoda dziewczyna, z zabaw i intryg miłosnych wpada w obowiązki, i to nie lada jakie. Gdzie w tym wszystkim czas i miejsce na meandry miłości? Są, są, zapewniam!

Maria Ulatowska, autorka bestsellerowych powieści

Ktoczyta.pl to księgarnia internetowa z ebookami. Przy tworzeniu jej nazwy twórcy inspirowali się popularną maksymą znanego pisarza Umberto Eco: „Kto czyta książki – żyje podwójnie”. Parafrazując nieco złotą myśl mistrza, można powiedzieć: kto czyta książki elektronicznie – żyje potrójnie. To bowiem, co jest niezaprzeczalną zaletą ebooka, to szybkość, z jaką można do niego dotrzeć. Skracając czas na poszukiwania ulubionej książki, pozostaje nam go więcej na rzecz najważniejszą – lekturę pasjonującej treści. Po prostu możemy przeczytać więcej!

PROMOCJA! Od godziny 24:00 28 maja do godziny 24:00 książka będzie dostępna w sprzedaży po promocyjnej cenie za 9,99 zł!

